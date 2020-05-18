Фотография на память

В один из последних дней августа 1943-го спецкор «Комсомолки» Лев Ющенко вместе с правдистом Юрием Жуковым в разбитой, заляпанной грязью колдобин «эмке» в потоке войск в тусклой рассветной мгле протискивались в только что освобожденный Харьков.

На пустой площади среди всякого хлама Ющенко обратил внимание на трепещущие страницы какого-то журнала, перелистываемые свежим утренним ветерком. Нагнулся, поднял. Фашистский журнальчик «Сигнал», знакомый: издается в Берлине для оккупированных народов Европы. Взгляд привлек заголовок: «Волга - в наших руках!» - усмехнулся: как бы не так! Задержался на большой мастерски сделанной фотографии: на первом плане на берегу Волги трое немецких минометчиков с засученными рукавами рядом со своим коротким стволом, задранным в небо, а сразу за ними, на мелководье, - колесный пароход с высокой трубой - «Композитор Бородин».

Тот самый плавучий госпиталь «Композитор Бородин».Фото: wikimedia.org

И у Ющенко все оборвалось внутри. Это был его пароход - плавучий госпиталь!

Он вспомнил тот день - 24 августа 1942-го… Ющенко в окопе на переднем крае нашей обороны Тракторного завода в Сталинграде. Ближайшим утром газета ждет от него репортаж: на этом участке журналистов больше нет никого, поэтому материал позарез нужен. И вдруг рядом, совсем близко, разорвался снаряд, и Ющенко лишился сознания.

Пришел в себя и не мог сообразить, где он. Чувствовал злую боль в перебинтованной голове, гимнастерка с засохшей кровью приклеилась по всей ширине груди, но раны здесь, кажется, нет. Узенькая койка плавно покачивается. Потом подряд несколько близких взрывов. Ющенко поднялся, сел на койке. Через раскрытую дверь увидел ошметки черного дыма, потом стали доноситься крики о помощи… Дошло: он на пароходе и пароход горит. Ющенко выполз на палубу. Берег был совсем близко, он увидел множество голов плывущих людей, но люди погибали и на палубе, в огне, и тонули, оказавшись в волжской воде…

Он как-то спустился в воду, здесь же нашел совсем мелкое место и без сил опрокинулся на спину - плыть он не мог… Очнулся на нашем берегу Волги, на койке в госпитале. Только теперь он узнал, что случилось. Из окопа у Тракторного его в беспамятстве погрузили на санитарный пароход, а почти сразу после отплытия судно расстреляли немецкие минометчики. Из 700 человек на борту спаслось только около 130.

Потом долгие болезненные дни и недели в госпитале, медленное возвращение памяти… И снова - фронт.

В «Комсомолке» выходят несколько звонких его репортажей, написанных уже в Германии. И там, на чужой земле, случилась еще одна встреча с его пароходом. В конце войны фашистский журнальчик снова папал в руки военкору. И только тогда он разглядел в подписи под снимком расстрела парохода, когда он был сделан, -24 августа 1942 года.

Лев Андреевич рассказывал мне, что собирается написать повесть о том трагическом августовском дне, уже и материалы по архивам набрал.

Не успел…