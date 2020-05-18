2020-05-18T14:42:13+03:00
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Джеймс Бонд сыграл в фильме про Евровидение

Экс-агент 007 Пирс Броснан исполнил роль отца главного героя в новой голливудской комедии про европейский песенный конкурс
Глеб ГУБАРЕВ
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Трейлер, уже появившийся в Сети, является, по сути, клипом на эту песнюТрейлер, уже появившийся в Сети, является, по сути, клипом на эту песню
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Онлайн-премьера фильма "Конкурс "Евровидение": История огненной саги" должна состояться 26 июня на платформе Netflix. Фильм повествует о двух исландских музыкантах, Ларсе Эрикссонге (Уилл Феррел) и Сигрит Эриксдоттир (Рэйчел МакАдамс), которые получают шанс выступить на Евровидении. Песня, которую они там представят, полностью соответствует всему тому, что мы знаем об Исландии - неслучайно она называется "Человек-вулкан".

Трейлер, уже появившийся в Сети, является, по сути, клипом на эту песню, и представляет собой залихватскую пародию на типичные номера, с которыми обычно едут на Евровидение (в том числе и из России).

Интересно, что если Уилл Феррел поет в фильме сам, то за вокал героини Рэйчел МакАдамс отвечает шведская певица Молли Санден.

Стоит отметить, что в фильме также снялся Пирс Броснан - экс-агент 007 сыграл отца героя Уилла Феррела, почтенного исландского джентльмена по имени Эрик Эрикссонг.

Также в картине снялся известный по сериалу "Аббатство Даунтон" английский актер Дэн Стивенс - он сыграл российского певца Александра Лемтова, с которым и будут соперничать на конкурсе исландские герои.

Голливудская комедия про евровидение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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