Джеймс Бонд сыграл в фильме про Евровидение

Онлайн-премьера фильма "Конкурс "Евровидение": История огненной саги" должна состояться 26 июня на платформе Netflix. Фильм повествует о двух исландских музыкантах, Ларсе Эрикссонге (Уилл Феррел) и Сигрит Эриксдоттир (Рэйчел МакАдамс), которые получают шанс выступить на Евровидении. Песня, которую они там представят, полностью соответствует всему тому, что мы знаем об Исландии - неслучайно она называется "Человек-вулкан".

Трейлер, уже появившийся в Сети, является, по сути, клипом на эту песню, и представляет собой залихватскую пародию на типичные номера, с которыми обычно едут на Евровидение (в том числе и из России).

Интересно, что если Уилл Феррел поет в фильме сам, то за вокал героини Рэйчел МакАдамс отвечает шведская певица Молли Санден.

Стоит отметить, что в фильме также снялся Пирс Броснан - экс-агент 007 сыграл отца героя Уилла Феррела, почтенного исландского джентльмена по имени Эрик Эрикссонг.

Также в картине снялся известный по сериалу "Аббатство Даунтон" английский актер Дэн Стивенс - он сыграл российского певца Александра Лемтова, с которым и будут соперничать на конкурсе исландские герои.