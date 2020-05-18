Коронавирус в Европе и мире, последние новости на 18 мая 2020: в Италии возобновили службы в храмах, а в Греции открыли Акрополь

Человеческая психика устроена таким образом, что даже самые страшные трагедии забываются. Уставшие от пандемии коронавируса люди по всему миру постепенно возвращаются к привычной жизни. «КП» изучила, как происходит ослабление карантинных мер за рубежом.

ГЕРМАНИЯ

Немцам разрешили собираться в группы до 8 человек. Поэтому уже в прошедшие выходные в парках по всей стране начались занятия спортом и йогой в небольших группках. До этого по всей Германии открылись бары, рестораны и кафе. В школах возобновлены занятия.

ГРЕЦИЯ

По всей Греции для посетителей вновь открываются более 200 археологических памятников под открытым небом, в том числе афинский Акрополь. Будут доступны зоопарки и ботанические сады. Возобновляется работа крупных торговых центров, спорткомплексов, фитнес-клубов и бассейнов. Снова открыты для публики все общественные пляжи. При этом там действуют правила социального дистанцирования: на одном участке в 1000 кв. м. могут находиться не более 40 отдыхающих, пляжные зонтики должны располагаться на расстоянии 4 метров друг от друга.

С 1 июня ожидается открытие кинотеатров под открытым небом, а возобновление работы музеев - с 15 июня. Массовые мероприятия могут стартовать с 15 июля.

По всей Греции открылись православные храмыФото: REUTERS

ИТАЛИЯ

С 18 мая в Италии снова откроют свои двери магазины, торговые центры, рестораны, бары, пиццерии, салоны красоты и парикмахерские. Возобновятся службы во всех храмах в присутствии прихожан. Их число будет ограничено. Да и присутствующим в храме придется оставаться в масках и сохранять социальную дистанцию. Начнут работу музеи и галереи.

ИСПАНИЯ

Жесткие ограничения на массовые скопления людей власти решили сохранить лишь в Мадриде и Барселоне. А вот по всей стране испанцам разрешили собираться в группы до 10 человек. С 18 мая открываются летние террасы в барах и ресторанах. Посетителей будут обслуживать только на свежем воздухе, в помещение пока не пустят. Готовы к открытию магазины, чья площадь не превышает 400 кв. м., и фитнес-клубы. Вновь заработают музеи, театры и библиотеки.

ФРАНЦИЯ

К снятию ограничительных мер власти Пятой республики приступили еще 11 мая. Французам вновь позволено свободно гулять по паркам. Заработали магазины и спортивные клубы. Во всей Франции (кроме Парижа) открылись торговые центры. Практически везде отменены пропуска для выхода на улицу. Возобновляют работу начальные школы. Единственное, что пока остается закрытым, так это кафе, рестораны и пляжи.

БРИТАНИЯ

Англичанам разрешено проводить больше времени на улице и отъезжать от дома на большие расстояния. Вновь можно свободно посещать парки и пляжи, но при этом собираться в большие компании пока запрещено.

Англичанам разрешено проводить больше времени на улицеФото: REUTERS

США

Власти американских штатов продолжают отменять ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавируса. Но если европейские государства снимают карантин постепенно, то в Штатах это происходит одномоментно: уже вовсю работают салоны красоты, тату-салоны, фитнес-клубы, бары, рестораны и ночные клубы. О требовании соблюдать социальную дистанцию многие американцы очень быстро забыли.