«Бери ромчик, колу и кросы»: трое подростков в прямом эфире обнесли гипермаркет на четверть миллиона

Настоящее шоу из ограбления гипермаркета устроили трое подростков из Солнечногорска. Парни, 14, 15 и 17 лет транслировали все происходящие в прямом эфире на своих страницах в социальных сетях. Зрители, такие же малолетки как и они, лайкали происходящие и в режиме реального времени писали комментарии. Нет, они не советовали пацанам остановиться и ни разу не напомнили им об уголовной ответственности, напротив, подливали масло в огонь: «бери ромчик, колу и кросы», «круши прилавки»… Знали ли подростки, что в тот момент пока они снимают ограбление на свои камеры мобильных телефонов, их самих записывает система видеонаблюдения магазина, не известно. Но кадры получилось что надо.

На видео троица складывает в чемоданы алкоголь, икру, чипсы и прочие вкусности. Откуда взялись чемоданы и как вообще им удалось пробраться в супермаркет, подростки уже рассказали следователям. Задержали их спустя пару часов после ограбления. Оказалось, что в здание гипермаркета, что на улице Красной они забрались через пожарный вход.

Уголовное дело возбудили по статье 158 УК РФ «Кража». Юнцам грозят реальные сроки лишения свободы. Фото: пресс-служба МВД России

- Дождавшись закрытия магазина, подростки в торговом зале взяли чемоданы сложили в них одежду, продукты питания, алкогольную и табачную продукцию, после чего с похищенным товаром скрылись. Общая сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей, – рассказала «Комсомольской правде» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Уголовное дело возбудили по статье 158 УК РФ «Кража». Юнцам грозят реальные сроки лишения свободы. Ну а пока их отпустили к мамам и папам под подписку о невыезде. Поносить, съесть и выпить награбленное подростки не успели. Почти весь товар уже возращен собственнику.