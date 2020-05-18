Цыганов — Чичиков, Собакевич — Робак, Коробочка — Коренева: После «Грозы» Константинопольский берется за «Мертвые души»

На платформе PREMIER только презентовали экранизацию пьесы «Гроза» Александра Островского, а режиссер этого проекта Григорий Константинопольский уже взялся за работу над новым сериалом. Адаптацией «Мертвых душ» Николая Гоголя. Почва, надо признать, более чем благодатная.

Если в «Грозе» главные герои и Константинопольского лузгали семечки под пиво, читали рэп и предавались соитию на фоне Чертова колеса, то от гоголевских персонажей мы ждем не меньшего разнообразия: регистрации мертвых душ через Госзакупки, маниловских проектов на Красной поляне и взяток от Ноздрева палевыми лабрадорами.

- Главную роль Чичикова будет играть Женя Цыганов, Собакевича играет Саша Робак, Манилова - Дима Дюжев, Коробочку - Лена Коренева, Ноздрева - Тимофей Трибунцев, а Плюшкина — Ефремов, - раскрыл кастинг-лист Константинопольский. - Мы должны были начать съемки в мае-июне, потому что у меня там все рассчитано под цветущую сирень, яблони, расцвет весны, который плавно перетек в лето, август.

Александр РобакФото: кадр из фильма

Проект будет состоять из четырех серий. Как мы помним, «Мертвые души» уже были экранизированы. В пятисерийной ленте Михаила Швейцера 1984 года Чичикова играл Михаил Калягин, а в мистическом сериале Павла Лунгина 2005 года («Дело о мертвых душах») — Константин Хабенский.

В мистическом сериале Павла Лунгина 2005 года Чичикова играл Константин Хабенский.Фото: кадр из фильма

Кстати, следующим пунктом назначения Константинопольского станет «Евгений Онегин» Александра Пушкина.

- Я мечтаю сделать «Евгений Онегин», я много лет над этим думаю, - признался режиссер. - Но не понимаю, как сделать это с помощью киноязыка. Потому что, когда кто-то читает за кадром этот прекрасный текст, это не кино, это театр у микрофона. Переделывать, как Чайковский создал «Либретто».... Набоков называл это «грустным либретто Чайковского». Я не знаю, как это можно сделать, не могу придумать.