2020-05-18T21:44:01+03:00
Здоровье

Как правильно выводить детей из самоизоляции

Психолог Минздрава РФ рассказала об особенностях жизни детей и подростков во время пандемии коронавируса
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Выступая на брифинге ВОЗ, посвященному детскому физическому и психологическому здоровью, Светлана Лазуренко, начальник центра психолого-педагогической помощи в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» рассказала, как правильно выходить из самоизоляции детям и их родителям, и для детей какого возраста период самоизоляции стал особенно напряженным.

- Мы, конечно, наблюдаем ситуацию среди детей различного возраста, и сейчас сложилось понимание, что, чем младше ребенок, тем более он страдает в условиях самоизоляции, поскольку современные средства коммуникации для него доступны в меньшей степени, чем для детей постарше, - рассказала Светлана Лазуренко. – Здесь многое зависит от родителей, которые, используя компьютеры и планшеты, могут и дошколятам устроить праздник онлайн.

Как подчеркнула эксперт, дети дошкольного возраста особенно нуждаются в общении со сверстниками, у них высока потребность в совместной игре. Правда, дошколята обычно имеют небольшое количество друзей, намного меньше, чем подростки, к примеру. Для дошколят важен один – два друга, поэтому родителям, если они такую потребность ребенка вовремя распознали, сохранить контакт детей с друзьями оказывается не слишком проблематично.

Начальник центра психолого-педагогической помощи в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России Светлана Лазуренко.

Начальник центра психолого-педагогической помощи в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России Светлана Лазуренко.

- Если ребенок ощущает заботу и эмоциональное принятие родителей, то за непродолжительный период в месяц – два дети не так остро переживают изоляцию в эмоциональном плане и вполне могут с этим справиться, - считает Светлана Лазуренко. - Что касается школьников, как мы видим, наша страна оказалась неплохо подготовлена к обучению ребенка в сети, а современные платформы связи позволяют детям общаться и после уроков, чем очень многие ребята и пользуются с удовольствием. К тому же некоторые педагоги увеличили продолжительность перемен или создают возможность для детей пообщаться друг с другом после уроков.

Подростки прекрасно общаются в сети, считает эксперт, и способны сами регулировать направление своей деятельности. Они монтируют фильмы, верстают оригинальные коллажи, играют в игры. Еще психолог рассказала, что в плане социальной изоляции легче ограничения удалось перенести детям, у которых есть братья и сестры. Меньше напряжения по поводу нехватки социального общения было в семьях с несколькими детьми, там, где у старших детей есть определенные обязанности по занятиям с младшими.

Как правильно выходить из режима самоизоляции детям и подросткам?

- Хорошо бы было не менять резко тот режим, который существует сейчас. Постепенно снимаются ограничения и также постепенно можно начинать вносить небольшие изменения в режим дня, приближая график и свой, и ребенка к тому, который был до начала пандемии. Это касается и сна, который многие родители в условиях самоизоляции сместили. Нужно подумать, в каком режиме вы предполагаете жизнь ребенка по окончании пандемии, и разворачивать сегодняшнее расписание в эту сторону. Поможет и небольшой план того, какие места вы хотели бы посетить, чем хотелось бы заняться. Постройте план на ближайшее время, такой, который был бы реально осуществим, и соотнесите его по времени с тем, как будут сниматься ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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