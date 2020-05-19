Лишь пятая часть российских подростков ест овощи

Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет, в котором рассматриваются основные показатели изменений в физическом и психическом здоровье детей трех возрастных групп: 11, 13 и 15 лет. Замеры проводились в течение четырех лет с 2014 по 2018 год, подростки добровольно и анонимно отвечали на вопросы анкеты. Данные проанализировали и представили ученые. В России в исследовании приняли участие 4 281 человек.

Согласно результатам, только 19% подростков в России занимаются активно физкультурой в достаточном объеме ежедневно. Под достаточным объемом ВОЗ подразумевает 60 минут упражнений в день.

40% детей едят фрукты каждый день, 17% - каждый день употребляют овощи и 48% не едят ни фрукты, ни овощи ежедневно. Здесь наблюдается закономерность: чем выше доход в семье, тем чаще в рацион детей попадают фрукты и овощи. Правда, с ростом зарплаты родителей заметно и более частое употребление детьми газированных напитков и сладостей.

Хотя, как отмечает Анна Маточкина, ведущий исследователь HBSC-Россия, специалист по поведению детей школьного возраста в отношении здоровья, научный сотрудник ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры», для России сладости и газировки, перенасыщенные сахаром – не такая уж большая проблема, если сравнивать с европейскими детьми и их рационом. А вот наша большая проблема – это гигиена полости рта. Дети и подростки либо не чистят зубы вовсе, либо не умеют этого делать. Хотя и тут заметно соотношение с доходом семьи: чем семья богаче, тем лучше у детей с привычкой чистить зубы.

- Если вы пойдете в книжный магазин, то вы вряд ли найдете там книги по гигиене, в том числе книги по тому, как правильно чистить зубы, предназначенные для малышей или школьников, или детей старшего возраста. Даже для взрослых таких книг у нас немного, - говорит Ольга Комарова, заместитель директора по международным связям ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, руководитель партнерского центра ВОЗ по улучшению качества оказания помощи детям. - В нашей стране вопросам гигиены уделяется мало внимания. Поэтому дети выполняют навыки гигиены, пока находятся под контролем взрослого, но стойкой привычки, как это происходит в других странах, не вырабатывается. Роль родителя не просто контролировать ребенка в том, как он убирает постель, как он одевается, как он следит за чистотой своей одежды и за своим внешним видом. Но родитель, в том числе, ответственен и за формирование у ребенка привычки ухаживать за собой и за тем местом, где он живет.

Во всех трех возрастных группах наблюдается снижение употребления алкоголя и табака среди детей за 4 года наблюдений. Также исследование ВОЗ показывает, что подростки в России стали больше чувствовать поддержку от своих родителей и меньше – от сверстников, а давление, которое ощущают дети в связи с выполнением домашних заданий, за 4 года снизилось практически в 2 раза.

- Я думаю, это связано с тем, что в обществе растет понимание роли семьи в воспитании ребенка и формировании его здоровых привычек, - говорит исследователь Анна Маточкина. - Родители все больше и больше принимают участие в жизни своих детей, и в меньшей степени этим занимаются школа и педагоги, как это было в советское время. Плюс, сыграла материальная поддержка многодетных семей. То, что родители могут меньше работать, высвобождает время для совместного досуга с детьми. Чем больше дети и родители проводят времени вместе и при этом занимаются совместной деятельностью, тем лучше климат их взаимоотношений.

Что же касается снижения поддержки со стороны сверстников, возможно, это связано с тем, что современные дети все больше общаются онлайн и личное общение субъективно ощущается более поддерживающим, чем через экран гаджета.

- Большая свобода самовыражения, возможность делиться сокровенным, должна бы формировать прочную поддержку сверстников и друзей, но так не происходит, - говорит Анна Маточкина. - Поэтому можно сделать предположение, что, вероятно, онлайн коммуникация не то же самое, что общение вживую.

Начальник центра психолого-педагогической помощи в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» Светлана Лазуренко отметила, что удовлетворенность детей жизнью в мегаполисе незначительно, но ниже, чем среди тех, кто живет в небольших городах или сельской местности. Этот показатель соотносится и с поддержкой семьи. В небольших городах и поселках сохраняется более тесная связь родителей и детей.

- Оценка здоровья, сон, аппетит, то насколько ребенок чувствует доверие и безопасность в общении со сверстниками и с родителями, - все это можно расценивать как основу для психологического здоровья ребенка и подростка, - говорит Светлана Лазуренко. - Медики, педиатры и психиатры отечественные говорят о том, и это соотносится с озвученными данными ВОЗ, что достаточно много детей и подростков у нас в стране не чувствуют себя благополучно и это предмет для нашей совместной дальнейшей работы.