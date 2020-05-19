2020-05-18T22:40:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в России на 19 мая 2020 года составило 70209 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 19 мая 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Число инфицированных коронавирусом в России за сутки возросло на 8926 человекЧисло инфицированных коронавирусом в России за сутки возросло на 8926 человекФото: Мария ЛЕНЦ
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Число выздоровевших от коронавируса COVID-19 в России на 19 мая 2020 года составило 70209 человек. За сутки полностью выздоровели и были выписаны из больниц 2836 пациентов.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксировано 290678 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 8926 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом в 81 регионе. Причем у 40,1% них не было никаких клинических проявлений болезни.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (3238) и Подмосковье (921), Санкт-Петербург (425), Нижегородская (279), Свердловская (130), Саратовская (117), Брянская (115) и Калужская (109) области, а также Красноярский край (107), Ульяновская (106), Ярославская (103) и Владимирская (99) области.

Меньше всего в республике Алтай и Магаданской области – по три новых инфицированных, а также в Севастополе, где за минувший день выявили одного зараженного.

Напомним, как писал сайт kp.ru, за время режима самоизоляции и работы на удаленке поправился каждый четвертый россиянин, половина осталась в прежнем весе, и только восьми процентам удалось похудеть.

Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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