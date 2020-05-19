Коронавирус в Турции, последние новости на 19 мая 2020: число заболевших в стране превысило 150 тысяч

Последние новости о коронавирусе в Турции на 19 мая 2020 года таковы: в стране зафиксировано 150 593 случая заражения, 4 171 человек скончался, 111 577 человек - выздоровели.

Турция постепенно возвращается к привычной жизни. В стране возобновили международное, железнодорожное и автобусное сообщение, в некоторых провинциях открыли въезд и выезд. Местным жителям разрешено выходить на прогулки и посещать торговые центры и салоны красоты, которые тоже открылись не так давно.

Власти планируют, что внутренний туризм стартует в конце мая, а иностранные гости смогут прилететь на отдых уже с середины июня. Всех приезжих будут тестировать на COVID-19. Группы эпидемиологов разместят прямо в аэропортах. Проверка на вирус займет пять минут, после чего туристы смогут уехать в отель. А результат анализа будет готов через 5-6 часов. Если вдруг у одного из туристов обнаружат инфекцию, его изолируют в отеле. И всех, кто летел с ним в самолете.

Кроме того, владельцам отелей придется получать «сертификаты здоровья». А во всех ресторанах, лобби и общих комнатах установят обязательную дистанцию в полтора метра. Систему «все включено» не будут отменять, а цены на отдых в связи с пандемией обещали не повышать.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 19 мая 2020 года, с 23 по 26 мая в провинциях вновь введут комендантский час. На это время как раз приходится празднование окончания Рамадана.