Как изменится крупнейшая угольная компания России с новым генеральным директором

Новость о смене генерального директора компании СУЭК наделала много шума в прессе. Во-первых, потому что перестановки в такой крупной структуре, а СУЭК входит в топ-15 крупнейших частных компаний страны, не могут пройти незамеченными. А во-вторых, потому что имя нового генерального директора оказалось знакомым без преувеличения всей стране. На должность назначили Степана Солженицына, сына великого русского писателя.

«Комсомольская правда» решила разобраться, что значит это кадровое решение.

На высокую должность Солженицын-младший, разумеется, не с улицы пришел. Последние полтора года она работает генеральным директором Сибирской Генерирующей компании – огромного энергетического дивизиона СУЭК.

- За это относительно короткое время он добился высоких результатов, обеспечивших значительный рост компании, повышение ее операционной эффективности, - рассказали «КП» в СУЭК. – Под его руководством компания приступила к запуску масштабных инвестиционных проектов в рамках программы модернизации тепловой энергетики.

Да и то этого Солженицын почти 15 лет работал с СУЭК над большими проектами в энергетике и угольном бизнесе. Так что тут выбор совета директоров понятен и продиктован уж никак не звучной фамилией нового гендиректора.

На посту генерального директора Солженицын сменит Владимира Рашевского, который «рулил» СУЭК 15 лет. Огромный срок для топ-менеджера такого уровня. О достижениях Рашевского лучше всего говорят цифры (см. справку «КП»).

- Кадровые перестановки носят полностью плановый характер, это следующий логический шаг после завершения интеграции Сибирской Генерирующей компании. Это и новый шаг в сотрудничестве между Андреем Мельниченко и Владимиром Рашевским, - говорят в компании.

Мельниченко и Рашевский – два акционера СЭУК и давние бизнес-партнеры. Несмотря на то, что после отставки последнего некоторые СМИ успели распространить слухи, никакого разрыва отношений между ними не предвидится. Об этом говорят факты. Рашевский не уходит из компании, он остается в совете директоров. Более того, он войдет и в совет директоров «ЕвроХима» - другой крупной компании Мельниченко. Значит, проще будет перенимать опыт друг у друга, когда между двумя индустриальными гигантами будет переброшен такой «мостик». Впрочем, о слиянии компаний речь не идет.

Судя по словам представителей СУЭК, новые должности бывшего гендиректора отнюдь не формальные. Наоборот, Рашевский займется развитием основных стратегических направлений деятельности компаний, будет представлять ее на переговорах с ключевыми партнерами и представителями власти, а также на различных публичных площадках от Российского союза промышленников и предпринимателей до рабочей группы по энергетике при Госсовете.

По сути, кадровые перестановки в СУЭК – это этап, через который проходят все крупные компании. Генеральный директор, при котором структура разрослась и добилась значительных успехов, переходит на новый, стратегический уровень руководства. А за повседневные задачи берутся другие. 47-летний Степан Солженицын подходит на эту роль как никто.

СПРАВКА «КП»

Как изменилась СУЭК за последние 15 лет

• Сейчас СУЭК – одна из крупнейших компаний России, финансовая устойчивость которой не вызывает сомнений. По итогам 2019 года выручка составила почти 490 млрд рублей.

• Добыча угля выросла с 60 до 110 млн тонн.

• Экспорт угля увеличился с 14 млн до 55 млн тонн, это позволило СУЭК войти в пятерку крупнейших мировых экспортеров угля.

• Мощность 3 морских портов СУЭК составляет 45 млн тонн.

• В Сибирскую Генерирующую компанию, дочернюю структуру СУЭК, входят 25 электростанций общей мощностью 16 ГВт. Она обеспечивает теплом 6 млн человек.

• На предприятиях СУЭК в 12 регионах страны работает 70 тысяч человек.

• За 15 лет компания вложила в строительство новых мощностей и модернизацию действующих больше 10 млрд долларов.