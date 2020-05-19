На те же грабли: звезда "Идеального ремонта" зовет всех на огороды

Дача - святое для каждого россиянина понятие, а еженедельные поездки "на огороды" давно уже превратились в ритуал, отказ от которого может серьезнейшим образом ударить по психике. Однако в современных условиях роль дачи стала еще более важной (хотя, казалось бы, куда уж важнее?), а вот от священного ритуала, согласно которому выходные положено проводить на фазенде, пришлось отказаться. На даче теперь положено жить, проявляя гражданскую сознательность и снижая риск заражения коронавирусом, который куда выше в многолюдных городских условиях.

Как в такой ситуации должно реагировать телевидение? Конечно же, оперативно! И вот уже к зрителям спешит новое дачное шоу, в котором будут разбираться все самые актуальные загородные вопросы. Ведь одно дело провести на природе пару дней, а другое - жить там постоянно, полностью отказавшись от городских привычек и превратившись в заправскую деревенщину (в хорошем, разумеется, смысле этого слова).

Популярная ведущая Наталья Барбье, хорошо известная зрителям по проекту "Идеальный ремонт", в своем новом шоу расскажет о самых важных для многих из нас вещах: как быстро привести в порядок дом и сад, где найти передвижную баню, как сделать на своих шести (или больше) сотках настоящий бассейн и о многом другом.

Чтобы телесоветы выглядели убедительнее, давать их нам Наталья Барбье будет с помощью звезд - Розы Сябитовой, Натальи Валюшкиной, Ларисы Гузеевой и других хорошо узнаваемых персон. В частности, съемочная группа проекта "На дачу!" поможет актрисе Елене Прокловой возвести на ее участке теплицу, а на фазенде у телеведущего Александра Гордона благодаря помощи его коллег появятся необычные клумбы.

Первый канал, «На дачу!», с 23 мая по субботам в 13:40.