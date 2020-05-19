2020-05-19T14:18:01+03:00
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Любимые советские актеры: Евгению Киндинову - 75, Николаю Гринько - 100

Как на телеканалах отметят юбилеи замечательных артистов
Глеб ГУБАРЕВ
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Евгений Киндинов в фильме «Романс о влюбленных»Евгений Киндинов в фильме «Романс о влюбленных»
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Когда-то эти актеры находились в абсолютно разных творческих плоскостях. Молодой, фактурный Киндинов считался секс-символом и играл сильных, ярких героев, пусть и не всегда положительных. Он мог быть отважным милиционером ("Золотая мина") или хладнокровным преступником ("Колье Шарлотты"), но зрителям и особенно зрительницам актер нравился в любом обличье. Неслучайно одной из самых популярных работ Киндинова стала роль западногерманского шпиона Брокмана в саге о приключениях разведчика Михаила Тульева ("Возвращение резидента", "Конец операции "Резидент").

Гринько чаще выступал в амплуа немолодого, умудренного жизненным опытом человека. Многие картины - "Солярис", "Два долгих гудка в тумане", "Двадцать дней без войны", "Приключения Буратино" (здесь он, конечно же, сыграл папу Карло) - поспособствовали тому, чтобы мы запомнили артиста именно таким. Даже в озорных "Приключениях Электроника" Николай Григорьевич отработал в своем фирменном стиле - изобразил рассудительного, спокойного создателя белокурого робота Эла профессора Громова.

Николай Гринько в фильме «Приключения Электроника»

Николай Гринько в фильме «Приключения Электроника»

Однако был в карьере обоих артистов фильм, которых их объединил - "Романс о влюбленных" Андрея Кончаловского. Киндинов сыграл в этой музыкальной картине главную роль, Гринько предстал в образе вице-адмирала, под командованием которого персонаж Евгения служил в морской пехоте.

24 мая мая Евгению Арсеньевичу Киндинову исполнится 75 лет, а чуть раньше, 22 мая, мы будем отмечать столетие Николая Григорьевича Гринько, которого, увы, давно уже нет с нами. К двум этим юбилеям приурочен показ "Романса о влюбленных" на канале "Культура" (23 мая, 11.00 и 24 мая, 19.20). Поклонникам Евгения Киндинова стоит также посмотреть документальный фильм "По-настоящему играть..." ("Культура", 24 мая, 18.40), а ценителям творчества Николая Гринько стоит обратить внимание на посвященную ему картину из цикла "Острова" ("Культура", 23 мая, 10.20) и документальную ленту "Главный папа СССР" (ТВЦ, 22 мая, 08.10).

ИСТОЧНИК KP.RU

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