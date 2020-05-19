Генпрокуратура: бурятские врачи могли недополучить 70 миллионов рублей

Более 70 миллионов рублей заработной платы получили медицинские работники, оказывающим помощь больным COVID-19 в Бурятии после вмешательства прокуратуры.

Это случилось только благодаря тому, что сотрудники надзорного ведомства устроили ряд проверок соблюдения трудового законодательства в медицинских организациях, работники которых оказывают помощь больным COVID-19.

- Выявлена волокита при разработке нормативных правовых актов, необходимых для выплат стимулирующего характера. Указанное не позволило своевременно перечислить работникам стимулирующие выплаты в порядке и сроки, установленные для выплаты заработной платы. В связи с выявленными нарушениями закона заместителем прокурора республики министру здравоохранения региона внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении. После вмешательства прокуратуры работникам произведены перерасчет и выплата заработной платы на общую сумму 70,7 миллиона рублей, - сообщили в Генпрокуратуре России.

В ведомстве отметили, что порядок выплат медикам, которые работают с коронавирусными пациентами, был нарушен в более чем 12 регионах России. Таков результат прокурорских проверок на местах.

В прокуратурах республик организованы «горячие линии» по вопросам соблюдения прав медицинских работников на получение стимулирующих выплат.

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