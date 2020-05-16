2020-05-16T20:08:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Российские медики массово возмущаются мизерными выплатами за работу с больными коронавирусом

После жалоб медиков на доплаты в регионах уволили 4 главврачей
Владимир МАЗЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments4
Получив расчетные листы, многие российские медики были крайне озадаченыПолучив расчетные листы, многие российские медики были крайне озадаченыФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Скандалы из-за размера стимулирующих выплат, которые медики должны получить за работу с больными коронавирусом, разгорелись на днях сразу в нескольких регионах России.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в своем недавнем выступлении заявил, что правительство страны приняло серьезные меры поддержки: для врачей, непосредственно работающих с ковидными больными, доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер – 50 тысяч, младшего медперсонала – 25 тысяч. Врачи скорой могли рассчитывать на 50 тысяч, фельдшеры, медсестры и водители скорой – 25 тысяч рублей в месяц.

Однако, получив расчетные листы, многие российские медики были крайне озадачены – суммы доплат, если они и присутствовали, у многих оказались просто мизерными – несколько сотен, а то и десятков рублей. Хотя региональные власти публично отчитывались - все положенные выплаты медики получили.

Действительно, формально выплаты были, но чиновники включали собственную арифметику: врачам и медсестрам зачастую платили только за фактическое время, проведенное с пациентом, зараженным коронавирусом, рассчитывая его буквально поминутно.

В Самаре в дело вмешался профсоюз работников скорой помощи, руководство которого направило открытое письмо губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. В региональном минздраве объясняли, что стимулирующие выплаты производятся согласно постановлению правительства № 484, и деньги получают только те, кто непосредственно работает с пациентами, диазгноз которых - COVID-19 - подтвержден лабораторно. Начисления начинаются с первого дня контакта с такими пациентами.

15 мая ситуацию с выплатами раскритиковал глава государства. «Мы договорились — и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы и минуты», - заявил Владимир Путин на совещании и поручил руководителям регионов отчитаться о выплатах медикам на следующей неделе.

Путин отчитал губернаторов за невыплаты медикам.

В регионах зашевелились, не дожидаясь следующей недели. Во Владимирской области, например, прокуратура выявила занижение выплат врачам аж в 35 медучреждениях региона. Здесь при начислении выплат как раз высчитывали фактическое время контакта медиков с коронавирусными пациентами – в этом правоохранители усмотрели нарушение требований федерального законодательства. В результате в некоторых больницах уже сделали перерасчет.

Утром 16 мая в соцсетях появилось видео, которое записали работники скорой помощи из Иркутска. Здесь они также призывают обратить внимание на отсутствие обещанных выплат. Несмотря на выходной день, к ним тут же приехали и.о. министра здравоохранения области Наталия Ледяева и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, который заявил, что никаких часов, минут и дней при выплатах медикам никто считать не будет. Жаль только, что эту принципиальную позицию Игорь Кобзев занял не до, а после президентского разноса.

Иркутские врачи скорой помощи о ситуации с выплатами.Юлия ПЫХАЛОВА

Сразу полетели и первые головы. В пятницу, 15 мая, калужский минздрав сообщил об увольнении главврача больницы №3 города Козельска, который начислил борющимся с коронавирусом медикам по 27 рублей (нет, это не опечатка!). А в Армавире уволили главного врача местной больницы - здесь медперсонал также сообщил о недополучении выплат за работу с зараженными, эти факты также подтвердились.

Проверки прокуратуры продолжаются. Тем временем, на Госуслугах появилась специальная форма для жалоб врачей. Оставить обращение об отсутствии выплат медики могут тут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Развели какую-то канитель бюрократическую!»: Путин отчитал губернаторов за невыплаты медикам

Президент ввел в строй восемь госпиталей министерства обороны (подробности)

Мишустин: Нужно контролировать, чтобы надбавки доходили до каждого медработника

Врачи жалуются, что лишь частично получили обещанные президентом доплаты в 25-80 тысяч рублей за борьбу с COVID-19 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко о ситуации с коронавирусом: Если снимем маски и начнем целоваться в троллейбусах - рискуем вернуть все обратно
Экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы сделал серьезные предупреждения нашему обозревателю Александру Гамову и всем его читателям
Новости 24
Около двух тысяч жителей Москвы сдали тест на антитела к коронавирусу
Турция планирует начать принимать иностранных туристов с июня
Канада начала первые испытания вакцины против коронавируса
Коронавирус у Джефферсона Фарфана: что известно о состоянии здоровья нападающего «Локомотива»
Субботний вечер встретил жителей Москвы сильным ливнем и порывами ветра
На Госуслугах появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат
Жители Германии устроили акции протеста против карантина по коронавирусу
Прирост сбережений россиян упал почти на 14%
Правительство объяснило, как будут рассчитывать доплаты врачам за борьбу с коронавирусом
Эксперт: Повторное выявление коронавируса возможно при двух случаях
Минтранс ожидает восстановления пассажиропотока на ЖД к осени
СК проверяет невыплаты компенсаций врачам за борьбу с коронавирусом
Разместивший фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка" раскаялся в содеянном
Глава Минтраса: "Если соблюдать социальную дистанцию в самолетах, билет будет стоить 70 тысяч рублей"
Умер Роман Абжелилов, врач баскетбольного клуба ЦСКА
Модель вышла замуж за парня, которого мама звала принцем, но оказалось, что это не лесть, а реальный титул
Полиция съезжается к Лувру: в Париже должна пройти первая после карантина акция «желтых жилетов»
Эксперт рассказал, когда в России могут начать производство вакцины от коронавируса
«Замолчите насчёт Лёши!»: Тарасова вступилась за Ягудина, которого обвинили в пьяных дебошах
В СКР навали причастных к реабилитации нацизма в ходе шествия «Бессмертного полка»