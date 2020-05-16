Российские медики массово возмущаются мизерными выплатами за работу с больными коронавирусом

Скандалы из-за размера стимулирующих выплат, которые медики должны получить за работу с больными коронавирусом, разгорелись на днях сразу в нескольких регионах России.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в своем недавнем выступлении заявил, что правительство страны приняло серьезные меры поддержки: для врачей, непосредственно работающих с ковидными больными, доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер – 50 тысяч, младшего медперсонала – 25 тысяч. Врачи скорой могли рассчитывать на 50 тысяч, фельдшеры, медсестры и водители скорой – 25 тысяч рублей в месяц.

Однако, получив расчетные листы, многие российские медики были крайне озадачены – суммы доплат, если они и присутствовали, у многих оказались просто мизерными – несколько сотен, а то и десятков рублей. Хотя региональные власти публично отчитывались - все положенные выплаты медики получили.

Действительно, формально выплаты были, но чиновники включали собственную арифметику: врачам и медсестрам зачастую платили только за фактическое время, проведенное с пациентом, зараженным коронавирусом, рассчитывая его буквально поминутно.

В Самаре в дело вмешался профсоюз работников скорой помощи, руководство которого направило открытое письмо губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. В региональном минздраве объясняли, что стимулирующие выплаты производятся согласно постановлению правительства № 484, и деньги получают только те, кто непосредственно работает с пациентами, диазгноз которых - COVID-19 - подтвержден лабораторно. Начисления начинаются с первого дня контакта с такими пациентами.

15 мая ситуацию с выплатами раскритиковал глава государства. «Мы договорились — и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы и минуты», - заявил Владимир Путин на совещании и поручил руководителям регионов отчитаться о выплатах медикам на следующей неделе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/779331" frameborder="0"></iframe> Путин отчитал губернаторов за невыплаты медикам.

В регионах зашевелились, не дожидаясь следующей недели. Во Владимирской области, например, прокуратура выявила занижение выплат врачам аж в 35 медучреждениях региона. Здесь при начислении выплат как раз высчитывали фактическое время контакта медиков с коронавирусными пациентами – в этом правоохранители усмотрели нарушение требований федерального законодательства. В результате в некоторых больницах уже сделали перерасчет.

Утром 16 мая в соцсетях появилось видео, которое записали работники скорой помощи из Иркутска. Здесь они также призывают обратить внимание на отсутствие обещанных выплат. Несмотря на выходной день, к ним тут же приехали и.о. министра здравоохранения области Наталия Ледяева и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, который заявил, что никаких часов, минут и дней при выплатах медикам никто считать не будет. Жаль только, что эту принципиальную позицию Игорь Кобзев занял не до, а после президентского разноса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/779469" frameborder="0"></iframe> Иркутские врачи скорой помощи о ситуации с выплатами.Юлия ПЫХАЛОВА

Сразу полетели и первые головы. В пятницу, 15 мая, калужский минздрав сообщил об увольнении главврача больницы №3 города Козельска, который начислил борющимся с коронавирусом медикам по 27 рублей (нет, это не опечатка!). А в Армавире уволили главного врача местной больницы - здесь медперсонал также сообщил о недополучении выплат за работу с зараженными, эти факты также подтвердились.

Проверки прокуратуры продолжаются. Тем временем, на Госуслугах появилась специальная форма для жалоб врачей. Оставить обращение об отсутствии выплат медики могут тут.

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