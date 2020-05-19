Сенатор объяснил, как продажа алкоголя с 21 года поможет в борьбе с коронавирусом

- Мы предлагаем правительству вернуться к обсуждению вопроса о том, чтобы поднять минимальный возраст приобретения алкоголя и табачных изделий с 18 до 21 года, - сказал «КП» председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

На 20 мая запланирован "правительственный час" с вице-премьером Татьяной Голиковой. Там эта тема и будет обсуждаться.

- Речь идет о комплексе мер, которые предложит Совет Федерации правительству в рамках борьбы с коронавирусом, - уточнил сенатор. - В числе этих мер — и увеличение возраста доступности приобретения алкоголя или табака. Потому что чем позже организм молодого человека столкнется с этими веществами, тем выше у него будет иммунитет и тем устойчивее он будет к заболеваниям — это особенно важно сейчас, во время эпидемии коронавируса.

- О том, чтобы продавать алкоголь с 21 года, вы говорите не впервые…

- Да, и не только я, за это выступал, например, и Вячеслав Фетисов, наш знаменитый спортсмен. Но к сожалению, наши предложения были отклонены. Не все министерства нас поддерживают.

- Почему?

- По экономическим причинам — снизятся поступления от продаж. Кроме того, нам говорят, что 18 лет по закону - это возраст, с которого наступает полная дееспособность, и некоторые считают, что человека нельзя ограничивать по возрасту в приобретения алкоголя. Борьба за здоровый образ жизни не так проста. Прямо сейчас создавать новый законопроект я не планирую — для чего, чтобы получить третий раз отказ? Нужно чтобы общество само было готово подкрепить идею законодательным решением. Чтобы все институты в обществе пришли к тому, что сохранение здоровья нации важнее, чем некоторые экономические потери от сокращения продаж.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Минздраве сказали, как изменилось потребление алкоголя в России во время самоизоляции

На карантине люди стали больше пить (подробности)