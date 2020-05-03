3 Май 2020 2020-05-03T20:04:41+03:00

В Минздраве сказали, как изменилось потребление алкоголя в России во время самоизоляции Фото: Алексей БУЛАТОВ

На карантине люди стали больше пить

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Потребление спиртных напитков на территории России за время самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции выросло на 2-3 процента, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

- В целом увеличилось потребление алкоголя по стране, достаточно равномерно. Хотелось бы подчеркнуть, что алкоголь в сложившейся эпидемиологической ситуации – не помощник точно, при лечении коронавируса, в частности, - рассказал руководитель ведомства в в интервью на телеканале "Россия 24".

Министр отметил, что спиртные напитки ослабляют иммунитет человека, а у пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса и заболеваниями сосудов и сердца, алкоголь может спровоцировать сильное обострение хронических заболеваний.

- Потребление алкогольных напитков в данной ситуации категорически не приемлем, - заявил Михаил Мурашко.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, министр здравоохранения также посоветовал людям не заниматься самолечением при признаках коронавирусной инфекции и немедленно обращаться за помощью к медикам-специалистам. Глава ведомства рассказал, что бывает с теми, кто вовремя не обратился за помощью и попытался вылечить себя своими силами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU