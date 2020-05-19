17-летний школьник-идеалист создал сверхпопулярный сайт о коронавирусе. Ему предложили рекламный контракт на $8 млн - он отказался

Ави Шиффманн в этом году заканчивает школу в городке Мерсер Айленд, который расположен недалеко от Сиэтла в штате Вашингтон. И он создал один из самых посещаемых в мире интернет-порталов о коронавирусе, который по объему трафика конкурирует с такими авторитетными ресурсами, как сайты Университета Джонса Хопкинса в США или Института Роберта Коха в Германии. Его мама работает врачом, отец - медицинский журналист, но Ави не пошел по стопам родителей, он программист-самоучка, по собственному признанию начал осваивать профессию в возрасте 7 лет по видео-урокам на YouTube.

Идея создать сайт о коронавирусе пришла ему во время рождественских каникул, когда школьник вместе с семьей отдыхал на горнолыжном курорте. 29 декабря в сети появился сайт ncov2019.live. Тогда из Китая только-только начали приходить первые сообщения о новой непонятной болезни и еще никто не подозревал что через пару месяцев начнется глобальная пандемия, которая закроет границы, остановит экономику и разгонит человечество по домам.

- У меня была простая задача - сделать понятный, легко читаемый сайт с цифрами о распространении новой болезни, - говорит Ави. - Это начиналось, как небольшой проект, я и представить себе не мог, какой размах получит Covid-19 а вместе с ним и мой сайт.

До этого Ави создал около прикладных 30 сайтов самой разнообразной направленности: от портала, где собирались результаты всех школьных спортивных соревнований округа, до ресурса с прогнозами погоды на Марсе. Так что опыт работы у школьника уже был и ncov2019.live был сделан вполне по-взрослому. Шиффманн разработал программу для веб-скрапинга - это технология автоматизированного получения данных со страниц сторонних интернет-ресурсов. Сначала Ави использовал данные, которые предоставляли страницы официального сайта правительства Китая. Затем добавил источники департаментов здравоохранения других стран, Всемирной организации здравоохранения,Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

В определенной степени школьнику повезло - со своей самопальной интернет-страничкой Ави закрыл информационную пустоту, которая образовалась пока власти обдумывали стоит ли им всерьез воспринимать угрозу коронавируса, а научные институты оценивали достоверность данных. В результате миллионы пользователей рванули на сайт 17-летнего школьника, который оказался чуть ли не единственным ресурсом Сети, который публиковал глобальные данные о пандемии. За все время страницу Ави посетило около 700 миллионов человек. Сейчас в день на ncov2019.live заходят примерно 20-30 миллионов пользователей со всего мира.

- Чем объяснить такой успех? Наверное, в эпоху фейковых новостей людям важно найти хорошие источники и надежные цифры, - говорит Ави Шиффманн. - Меня не интересовали политическая и медицинская сторона дела - только цифры и факты. Но мне до сих пор удивительно видеть, как на меня ссылаются африканские новостные порталы, издания в Тайвани, Тайланде и других странах мира.

На сайте много данных по заболеваемости Covind-19, они разбиты по странам и регионам, и упакованы в понятные таблицы и графики. Цифры обновляются каждые 10-15 минут. Есть раздел с интерактивными картами и можно пройти тест, насколько велики твои шансы выжить в эпоху Sars-Cov-2.

Учитывая бешеную популярность сайта не удивительно, что недавно Шиффманн получил предложение о размещении рекламы на своем портале на сумму 8 миллионов долларов. И Ави его … отклонил.

- Я мог бы заработать и больше - думаю сайт стоит около 30 миллионов, - говорит Ави. - Но я не хочу спекулировать на коронавирусе. Цель сайта помочь людям, а не зарабатывать деньги.

Школьник-идеалист пояснил, что всплывающие рекламные окна разрушили бы пользовательский интерфейс, который он с таким старанием “выпиливал”. Кроме того, реклама и трекеры утяжелили бы сайт и многие пользователи из стран третьего мира, где нет хорошего интернета, уже не смогли бы воспользоваться его ресурсом. Однако на сайте есть кнопка “поддержать проект” и те, кто хочет помочь Ави, могут добровольно пожертвовать какую-то сумму.

- Мне говорят, что я еще пожалею о своем отказе, - говорит Ави, - Но я мечтаю создать свою компанию и делать классные вещи, чтобы помочь человечеству, поэтому не хочу, чтобы эта сделка оставила пятно на моей репутации. Для меня куда важнее, что я теперь познакомился с большим количеством руководителей венчурных фондов. И если я завтра создам свою компанию они, по-крайней мере, прочитают мой бизнес-план.