Анекдоты: Как предательски звенит во время карантина по утрам в пакетах мусор
Первый, кто правильно принимал душ, придя с улицы, это Ипполит в «Иронии судьбы...».
* * *
Вовочка учится на удаленке.
- Марьванна, ну почему опять двойка за сочинение?!
- А что ты хотел, Вовочка, если в одном слове ты умудряешься делать по две ошибки! Вот ты пишешь: «Летом мы с родителями собираемся отдыхать на Балканах». С каких пор балкон стал писаться с заглавной буквы и через два а?!
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Сегодня была на выставке ядовитых змей.
Вернулась с дипломом и золотой медалью!
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Все магазины закрыты. Это ж жене - ни шопинга, ни развлечений! Впервые можно сказать правительству: «Спасибо, мужики!»
* * *
Если вам кто-то должен деньги - идите к нему домой, он сейчас там.
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Блин, еле самоизолировал жену к теще!
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- Ты такую, как я, больше не найдешь.
- Я такую, как ты, больше искать не буду.
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- Мужчине, конечно, проще. Он, как известно, должен сделать три вещи: посадить дерево, построить дом и родить сына. И ему совершенно не важно, кто потом всю жизнь воспитывает сына, поливает дерево и убирает этот дом.
ИСТОЧНИК KP.RU