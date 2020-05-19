Гитара Кобейна, ноготь Леди Гаги, кассета Земфиры и рентген Монро: Какие вещи знаменитостей продают на аукционах

Одним из главных аттракционов неслыханной щедрости всегда были ВИП-аукционы, где с молотка уходили не просто мировые шедевры, а носочки, шляпки или колечки, некогда принадлежащие знаменитостям. Казалось бы, ну как может вырасти цена побрякушки, которую носила на шее известная актриса? Или пропитанных потом певицы кроссовок? Оказывается, может. И еще как. «КП» представляет самые удивительные примеры.

Гитара Курта Кобейна

Инструмент, на котором лидер «Нирваны» сыграл за пять месяцев до смерти, 20 июня можно купить себе домой. Солист сыграл на ней в Нью-Йорке акустический концерт 18 ноября 1993 года. «Гитара, на которой Курт Кобейн играл во время знаменитого выступления группы Nirvana MTV Unplugged In New York, будет продана на мероприятии MUSIC ICONS в Беверли-Хиллз», - сообщается на сайте аукционного дома Жульена.

С помощью этой гитары он «написал свой автопортрет», сидя в окружении лилий, цветов смерти, за несколько месяцев до самоубийства. Это был один из самых знаменитых концертов «Нирваны», изданный потом отдельно и вошедший в десятку лучших альбомов мира. Гитару Martin D-18E вместе с чехлом в твердой оболочке Кобейн купил в музыкальном магазине Voltage Guitars в Лос-Анджелесе и настроил под себя аккурат перед концертом.

Nirvana - The Man Who Sold The World (MTV Unplugged)..

Кстати, поеденный молью кардиган музыканта с того же самого выступления уже ушел с молотка за 334 тысяч долларов (24 миллиона рублей).

Начальная стоимость гитары — 1 миллион долларов (72 миллиона рублей).

Ноготь Леди Гаги

Вот вы стрижете ногти и потом выбрасываете? А Леди Гага — нет. Она доверяет дизайн ногтей японке Ае Фукуде — и та превращает пальцы певицы в небольшое произведение искусства. Так было и с акриловым черным ногтем, который Гага в порыве выступления потеряла в 2012 году на концерте в Дублине. Черно-золотой, похожий на гильзу пули, ноготь нашел администратор сцены, приняв его за медиатор. Подобрал артефакт и выставил на аукцион. Подкрепив фотографией с выступления. Мол, это точно с руки Гаги. Лот продали на аукционном сайте Artifact.

Цена ногтя — 13 тысяч долларов (940 тысяч рублей).

«Счастливая» кассета Земфиры

Аудиокассету с тремя демо-версиями песен Земфиры с первого альбома на сайт бесплатных объявлений выставил продюсер Виктор Демидов, знакомый с певицей еще по Уфе. По легенде, еще никому неизвестная Земфира принесла ему эту кассету в 1998 году, чтобы получить профессиональную оценку. Так начался великий путь рокерши. Запись Демидову очень понравилась, и он перенаправил певицу к Леониду Бурлакову, ставшему первым продюсером Земфиры. Изначально автор объявления выставил кассету за 3,5 миллиона рублей, но потом цену поднял.

Цена кассеты — 7 миллионов рублей.

Снимок грудной клетки Мэрилин Монро

Рентген той части тела, которая больше всего пленила мужчин, окружавших Мэрилин Монро, оказывается, тоже сохранился. Еще в докоронавирусные времена актриса сделала снимки грудной клетки во время обследования в ноябре 1954 года в больнице Cedars of Lebanon Hospital штата Флорида. Торгами занимался аукционный дом Жульена (что реализовывает гитару Кобейна). Вместе со снимками были выставлены флакон духов Chanel Монро, кушетка, стоявшая в кабинете ее психоаналитика, и кресло из последней фотосессии актрисы.

Цена трех снимков — 45 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей).

Двууголка Наполеона

Французский император за всю жизнь использовал почти две сотни двууголок. В XVIII-XIX веках их носили большинство офицеров. Некоторые из них дожили и до наших дней. Так, в 2018 году была продана шляпа, в которой Наполеон проиграл великую битву при Ватерлоо. Лот ушел за 325 тысяч долларов (23,5 миллиона рублей). А самой дорогой стала двууголка полководца, ушедшая с торгов аукционного дома Osenat во Франции. Головной убор, купленный богачом из Южной Кореи, ранее принадлежал ветеринару императорских конюшен Жозефу Жеро. Ему он достался в 1800 году после битвы при Маренго, когда Наполеон разгромил австрийские войска в ходе второй итальянской кампании.

Цена шляпы — 1,88 миллиона долларов (149 миллионов рублей).

Колье с жемчужиной Элизабет Тейлор

В 2011 году аукционный дом Christie’s устроил торги с вещами из уникальной коллекции голливудской актрисы. На продажу выставили 80 видов драгоценностей. Никто не ожидал сумасшедшего ажиотажа, который был спровоцирован этой распродажей. Торги длились четверо суток, во время них было установлено несколько мировых рекордов по покупкам. Общая сумма вырученных денег — 116 миллионов долларов (8,4 миллиарда рублей). А самым дорогим предметом стало колье из рубинов «королевы Голливуда», в которое была включена редчайшая 56-каратная жемчужина La Peregrina («паломница»), найденная еще в XVI веке, принадлежавшая европейским королевским семьям и запечатленная на картинах Веласкеса.

Английская королева Мария I Тюдор с жемчужиной La Peregrina:

Портрет королевы Англии Марии 1 Тюдор.

Цена колье — 11,8 миллионов долларов (857 миллионов рублей)