Гитара Кобейна, ноготь Леди Гаги, кассета Земфиры и рентген Монро: Какие вещи знаменитостей продают на аукционах

Одним из главных аттракционов неслыханной щедрости всегда были ВИП-аукционы, где с молотка уходили не просто мировые шедевры, а носочки, шляпки или колечки, некогда принадлежащие знаменитостям. Казалось бы, ну как может вырасти цена побрякушки, которую носила на шее известная актриса? Или пропитанных потом певицы кроссовок? Оказывается, может. И еще как. «КП» представляет самые удивительные примеры.

Гитара Курта Кобейна

Инструмент, на котором лидер «Нирваны» сыграл за пять месяцев до смерти, 20 июня можно купить себе домой. Солист сыграл на ней в Нью-Йорке акустический концерт 18 ноября 1993 года. «Гитара, на которой Курт Кобейн играл во время знаменитого выступления группы Nirvana MTV Unplugged In New York, будет продана на мероприятии MUSIC ICONS в Беверли-Хиллз», - сообщается на сайте аукционного дома Жульена.

С помощью этой гитары он «написал свой автопортрет», сидя в окружении лилий, цветов смерти, за несколько месяцев до самоубийства. Это был один из самых знаменитых концертов «Нирваны», изданный потом отдельно и вошедший в десятку лучших альбомов мира. Гитару Martin D-18E вместе с чехлом в твердой оболочке Кобейн купил в музыкальном магазине Voltage Guitars в Лос-Анджелесе и настроил под себя аккурат перед концертом.

Nirvana - The Man Who Sold The World (MTV Unplugged)..