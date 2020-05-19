2020-05-19T21:35:19+03:00
Политика

Минобороны: В Дагестане появится 17-й медицинский многофункциональный центр

К его возведению в ближайшее время приступят военные строители
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Многофункциональный военный медицинский центр Минобороны в Одинцове.Многофункциональный военный медицинский центр Минобороны в Одинцове.Фото: Александр БОЙКО
Изменить размер текста:

Заместитель Министра обороны России Тимур Иванов в ходе рабочей поездки в Республику Дагестан проинспектировал площадки для планирования строительства нового многофункционального медицинского центра.

- В ближайшее время специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России приступят к возведению в Республике Дагестан нового лечебного учреждения. Соответствующее поручение руководству военного ведомства накануне дал Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами России, - заявил Тимур Иванов.

Многофункциональный военный медицинский центр Минобороны в Одинцове. Фото: Александр БОЙКО

Многофункциональный военный медицинский центр Минобороны в Одинцове.Фото: Александр БОЙКО

В ходе посещения республики комиссия Минобороны рассмотрела различные площадки будущей застройки.

Напомним, специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России построили 16 военных многопрофильных лечебных учреждений, которые теперь есть почти во всех регионах страны.

Многофункциональный военный медицинский центр Минобороны в Одинцове. Фото: Александр БОЙКО

Многофункциональный военный медицинский центр Минобороны в Одинцове.Фото: Александр БОЙКО

Они появились на территориях военных госпиталей по поручению президента России Владимира Путина на фоне пандемии коронавируса. На эти цели было выделено 8,8 миллиарда рублей.

Многофункциональный военный медицинский центр Минобороны в Одинцове. Фото: Александр БОЙКО

Многофункциональный военный медицинский центр Минобороны в Одинцове.Фото: Александр БОЙКО

Работу медицинских центров будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 среднего и 800 младшего медицинского персонала. Всего будет задействовано более 2300 человек как военного, так и гражданского персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Бастрыкин распорядился незамедлительно реагировать на проявления агрессии к медикам и полицейским
В Санкт-Петербурге раскрыты практически все такие особо тяжкие преступления, как убийства, изнасилования и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть
Новости 24
Причина катастрофы вертолета Ми-8 в Клину: Самолет разбился из-за технической неисправности
Госавтоинспекция Москвы проводит онлайн-уроки по правилам дорожного движения
Ясновидящая из Испании, из-за которой эксгумировали тело Дали, не является его дочерью
Рабочая группа по объединению Архангельской области с НАО предложила включить еще и Коми
В рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции в Москве прорабатывается вопрос улучшения и безопасности пешеходного движения
Сотрудникам Госавтоинспекции рекомендовано не штрафовать за несвоевременную регистрацию ТС
В Госдуме назвали дату открытия курортного сезона в России
Первых новобранцев отправят в армию 20 мая
Французам предложили продать "Мону Лизу", чтобы покрыть убытки пандемии коронавируса
Ученые разрабатывают маски-индикаторы коронавируса
В Минздраве рассказали о возвращении к плановой вакцинации взрослых