2020-03-27T16:12:06+03:00
Политика

Минобороны поднимает антивирусный щит

К маю в России появится 16 новых инфекционных центров [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Тимур Иванов завил о развертывании в 4 военных округах России 16 модульных медицинских центровТимур Иванов завил о развертывании в 4 военных округах России 16 модульных медицинских центровФото: Министерство обороны РФ
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Заместитель министра обороны России Тимур Иванов завил о развертывании в 4 военных округах России 16 модульных медицинских центров с самым современным оборудованием на 1600 коек. Первые 8 центров появятся до 30 апреля, еще 8 – до 15 мая.

- До 30 апреля мы завершим строительство восьми инфекционных центров в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Сосновом бору и Уссурийске. И до 15 мая - оставшиеся восемь центров - в Севастополе, Ростове-на-Дону, Омске, Петропавловске-Камчатском и Анастасьевке, - обозначил места и сроки строек на селекторном совещании замминистра.

Строительство этих медцентров, ведется по поручению Верховного главнокомандующего. На указанные цели Минобороны и правительством России выделены 8,8 миллиардов рублей.

Строительство госпиталей Минобороны.

- Каждый такой медицинский центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации. Гражданское население также сможет получать там медпомощь, - отметил Иванов.

По словам замминистра, создание медицинских центров осуществляется в рамках развития инфраструктуры существующих военных госпиталей Минобороны России силами специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск.

Минобороны поднимает антивирусный щит.Заместитель министра обороны России Тимур Иванов завил о развертывании в 4 военных округах России 16 модульных медицинских центров с самым современным оборудованием на 1600 коек

ИСТОЧНИК KP.RU

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