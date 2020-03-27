Минобороны поднимает антивирусный щит

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов завил о развертывании в 4 военных округах России 16 модульных медицинских центров с самым современным оборудованием на 1600 коек. Первые 8 центров появятся до 30 апреля, еще 8 – до 15 мая.

- До 30 апреля мы завершим строительство восьми инфекционных центров в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Сосновом бору и Уссурийске. И до 15 мая - оставшиеся восемь центров - в Севастополе, Ростове-на-Дону, Омске, Петропавловске-Камчатском и Анастасьевке, - обозначил места и сроки строек на селекторном совещании замминистра.

Строительство этих медцентров, ведется по поручению Верховного главнокомандующего. На указанные цели Минобороны и правительством России выделены 8,8 миллиардов рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769166" frameborder="0"></iframe> Строительство госпиталей Минобороны.

- Каждый такой медицинский центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации. Гражданское население также сможет получать там медпомощь, - отметил Иванов.

По словам замминистра, создание медицинских центров осуществляется в рамках развития инфраструктуры существующих военных госпиталей Минобороны России силами специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск.