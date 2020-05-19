Компания Группы «Роснано» передала Ульяновской области десять тысяч тестов для диагностики коронавируса

Компания «ТестГен», дочернее предприятие Группы «Роснано», в кратчайшие сроки разработало тест-систему для определения короновируса нового типа COVID-19. Причем, в настоящее время уже налажено массовое производство диагностических наборов.

«Массовое тестирование надолго останется обычной практикой для всех крупных производств, частью нашей повседневной жизни, - отметил председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс. - В компании «ТестГен» собрана одна из самых сильных в стране команд в области молекулярной генетики. Их новый тест поможет выполнить поручение президента России Владимира Путина по наращиванию масштабов тестирования на коронавирусную инфекцию по мере постепенного снятия ограничительных мер. Уже сейчас «ТестГен» может выпускать более 1 млн тестов в месяц и готов довести производственную мощность до 2 млн. Это существенные масштабы с учетом того, что за два месяца во всей России, по данным Роспотребнадзора, было сделано около 7 млн тестов».

Тест-система «CoV-2-Тест» компании «ТестГен».

Зарубежные партнеры «ТестГен» уже заявили о своем желании приобрести новый продукт компании, которая известная разработкой и производством тест-систем мирового уровня. Для выхода на зарубежные рынки оформляется европейский сертификат соответствия CE (фр. Conformité Européenne — «европейское соответствие»). Наличие этого документа подтверждает соответствие продукции требованиям Европейского союза.

«При разработке нашего набора мы использовали современные высокопродуктивные ферменты, которые позволяют значительно сократить время проведения анализа и сделать его точность выше на 96%, - сообщил генеральный директор компании «ТестГен» Андрей Тороповский. - При правильной технологии сбора биоматериала и проведения анализа, тест с высокой вероятностью покажет наличие либо отсутствие нового типа коронавируса. Независимые клинические испытания в Головном центре гигиены и эпидемиологии ФМБА России это подтвердили. А благодаря оптимизированному составу тест-система способна выявлять минимальное количество вируса, следовательно, подходит для более ранней диагностики. В ближайший месяц планируем выпускать до 50 тысяч тестов в сутки, а в перспективе, при необходимости, увеличить до двух миллионов в месяц».

19 мая наноцентр Ulnanotech, где размещается «ТестГен», посетил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. К тому времени уже было известно, что компания «ТестГен» передаст в дар области 10 тысяч тестов: 5 тысяч в мае и еще 5 тысяч в июне, которые будут направлены в больницы и поликлиники Ульяновской области.

«Хочется отметить, что этот успех - результат нашей совместно с РОСНАНО инновационной политики, направленной на активную поддержку высоких технологий», - сообщил глава региона.