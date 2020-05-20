2020-05-20T13:17:20+03:00
Общество

Проект «[НЕ]Фантастика» на радио «КП»: Лукьяненко пророчит вирусную войну, а миллиардер Рыбаков разоблачает мировое правительство

Известные визионеры - писатели, бизнесмены, политики, режиссеры - обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное - что нас ждет дальше
Андрей ГОРБУНОВ
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Известные визионеры - писатели, бизнесмены, политики, режиссеры - обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавирусаИзвестные визионеры - писатели, бизнесмены, политики, режиссеры - обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса
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ЧУМА В ЭФИРЕ

- Думаете, у нас сейчас жестко? Давайте вспомним 1771-й. Тогда в Москве была страшнейшая эпидемия чумы, на улицах лежали мертвые. И тут пошел слух в народе, что около Варваровских ворот есть чудотворная икона, которая каким-то образом исцеляет. И люди пошли к ней. Тогда правительство решило быстро закрутить гайки, убрать эту икону, чтобы люди друг друга не перезаражали в толпе. После этого вспыхнул совершенно невероятный бунт, который снес в Москве все, что только было возможно. Были перебиты уличные патрули, посты, выставленные на выходе из города. Люди переворачивали лавки, убивали знать. Екатерина из Петербурга вызвала Потемкина с четырьмя полками. Они пришли в Москву и жесточайшим образом подавили этот бунт.

С такой познавательной истории началась «[НЕ]Фантастика» на радио «Комсомольская правда». Программа о будущем, в котором теперь возможно все. А без прошлого, как известно, не понять этого самого грядущего. Отсюда и возникла история про 1771-й.

Ее рассказал ведущий программы Владимир Торин. Торин — основатель команды КВН «Эскадрон гусар» (то есть язык подвешен будь здоров и с юмором всё ок), автор фантастического бестселлера «Амальгама» - там портрет Путина в 15 веке нарисовали, а в наши дни русского резидента в Лондоне убивают (то есть с фантазией у человека тоже полный порядок).

Его задача на площадке «[НЕ]Фантастики» подбрасывать дровишки в костер жарких дискуссий, что ждет человечество в обозримом будущем. Хотя остальные участники передачи и сами жгут глаголом будьте здоровы.

Папа «Дозоров» Сергей Лукьяненко в первом выпуске с порога заявил:

- Надо думать о том, что биологическое оружие, которое раньше было элементом фантастики, сейчас стало доступным. Вирусы – это, по сути, ядерная бомба для бедных. Вырвался ли этот вирус из лаборатории, родился ли он от неестественного скрещивания летучей мыши и панголина на тарелке у простого китайского фермера – не в этом дело. Дело в том, что любая деструктивная секта может сейчас нанять парочку биофизиков, чтобы они создали вирус пострашнее. С большей убойностью, с большей заразностью и так далее. Поэтому мы должны привыкать к миру, где подобные угрозы будут возникать регулярно.

Жутковато? Но это еще цветочки...

Сергей Лукьяненко Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей ЛукьяненкоФото: Иван МАКЕЕВ

«СКОРО РОДИТСЯ НОВЫЙ ВИД ЧЕЛОВЕКА»

- Мы в одном шаге от технологического введения нового вида человека – так называемого человека запрограммированного, искусственно селекционированного, - это уже напускает жути в эфире миллиардер, герой всевозможных списков Forbes, видеоблогер Игорь Рыбаков. - Из дома выходить по пропуску, по штрих-коду — никогда такого не было. Это новое явление, мы абсолютно в новом мире вдруг оказались. И на самом деле ничего хорошего это нам не сулит.

А писатель Лукьяненко будто только этого и ждал.

- На взгляд фантаста, - это он о себе так, в третьем лице. Но им фантастам можно. - На взгляд фантаста мало только пропусков и кодов. Надо вводить паспорта здоровья. И вот по этому документу пусть люди и передвигаются по городу. А без подтвержденного здоровья сиди дома. Большинство людей, думаю, на это пойдет. Они понимают необходимость этого.

Миллиардер, герой всевозможных списков Forbes, видеоблогер Игорь Рыбаков Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Миллиардер, герой всевозможных списков Forbes, видеоблогер Игорь РыбаковФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Разумеется, баталия продолжилась. Игорь Рыбаков принял правила игры.

- Я категорически не согласен с фантастом, - обратился к писателю в третьем лице бизнесмен. - Более того, я считаю ущербной позицию – транслировать вот такие вещи. То есть еще вчера штрих-коды считались элементами подавления воли. А сейчас Сергей Лукьяненко сказал, что это классно. Второй повторил. Третий добавил. И через шесть недель народ скажет: «Дайте нам дополнительные паспорта! Введите! Спасите нас, пожалуйста!» Не надо зомбировать народ…

«В МИРОВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ НЕТ РУССКИХ»

Тем временем к эфиру подключился глава ВЦИОМ Валерий Федоров. И принялся такие вещи говорить, что впору остросюжетный роман по мотивам издавать.

- Люди очень любят теории заговоров, потому что они все объясняют. И потому что их невозможно опровергнуть, - заявил Федоров. - Теория заговора только называется теорией. А на самом деле это религия заговора. Там главное не аргументы, а вера. Вот ты веришь, что кто-то всех заразил. Кто конкретно, вариантов масса. Кому что нравится. Некоторое время назад была очень популярна теория мирового правительства. Кстати, порядка 46% россиян верят в то, что мировое правительство существует. Буквально каждый второй. Считается, что в это правительство входят всевозможные богачи, обладающие большим политическим влиянием. Русские, к сожалению, в этот синклит не входят, по мнению россиян.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава ВЦИОМ Валерий ФедоровФото: Иван МАКЕЕВ

«А сейчас было обидно», - отчетливо читалось в глазах миллиардера Рыбакова. Впрочем, герой Forbes не претендовал на место в теневом парламенте. Оказалось, Игорь хочет его разоблачить:

- Паника, которая еще недавно царила в мире – это очень мощные спланированные попытки спасти долларовую систему. Провоцирование кризисов в разных местах земного шара нужно для того, чтобы люди спешно скупали американские облигации. Нестабильность должна была вынудить людей снять свои рубли и конвертировать их в доллары. Бенефициарами всего этого дела являются очень понятные люди. Например, Джефф Безос. Его компания «Amazon» сейчас стоит 1 триллион 200 миллиардов долларов! Понимаете, что вся экономика России меньше двух триллионов долларов, а один «Amazon» - 1 триллион 200 миллиардов долларов! Все эти диспропорции требуют огромного надувательства, раздувательства и огромного вкидывания дров.

Следовательно, если мы не будем бояться, тогда мы обрушим к чертям всю мировую закулису. Поэтому не паникуйте, господа читатели, и радуйтесь жизни. Впрочем, нашу страну и так не победить. Смекалка выведет русских из любого коронакризиса. Наблюдениями делится Сергей Лукьяненко:

- Пошел я в продуктовый магазин. Был в маске, перчатках, как положено. За мной стоят две пожилые женщины. Одна в маске, выговаривает другой: «Что же вы без маски-то?» Другая отвечает: «Не бойтесь. Я вас не заражу — я не болею. А маска у меня в кармане. Как менты появятся, так я ее надену»…

Проект «[НЕ]Фантастика» на радио «КП»

Проект «[НЕ]Фантастика» на радио «КП»

КТО ЛУЧШЕ ВСЕХ ГОТОВ К БУДУЩЕМУ?

Астрологи, предсказатели и прочие экстрасенсы могут больше не устраивать битвы. Их, как младенцем, обошел ВЦИОМ. Там создали... индекс будущего!

- Наш центр уже 4 года разрабатывает «Индекс готовности к будущему», - зашел с козырей глава ВЦИОМ Валерий Федоров. - Мы опрашиваем огромное количество экспертов (и российских, и мировых). Главная цель – понять, какое же будущее всех нас ждет. Мы выявили 10 ключевых сфер, от экономики до системы управления. В каждой из этих 10 сфер выделили по 3-4 ключевых тенденции. И на основе этого построили рейтинг, какая из 20 крупнейших стран мира лучше всего готова к будущему. Первая волна (в 17-м году мы ее завершили) показывала, что лучше всего к смутному и неопределенному будущему готова Германия. Вторая волна (19-го года) показала, что Германия отходит на вторую позицию, а лидерство перешло к Соединенным Штатам. И что мы видим сегодня? США с точки зрения готовности к пандемии оказались на одном из последних мест. Значит, такой солидный проект оказался не способен предсказать эту печенежско-половецкую заразу, которая сегодня поставила в известную неприличную позицию весь мир.

Так какое будущее нас ждет? Слушайте «[НЕ]Фантастику» и узнаете. А еще пишите в комментариях, кого вы хотите увидеть в качестве участника проекта.

Программа выходит на радио «Комсомольская правда» каждые понедельник и пятницу в 16:00 (по московскому времени)

ИСТОЧНИК KP.RU

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