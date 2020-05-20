Общение без дефицита: первый оператор связи отказался от «сгорания» оплаченного трафика

Пандемия коронавируса, отправившая на самоизоляцию практически всю Россию, заметно повысила популярность интернет-мессенджеров и коммуникационных видеосервисов. Но рассчитать заранее свои затраты на эти услуги, в силах далеко не каждый. Сотовый оператор «МегаФон» запустил актуальную линейку тарифов #БезПереплат, в которой оплаченные гигабайты интернет-трафика не сгорают по окончании расчетного периода, а остаются у абонента навсегда.

То есть теперь, оплатив определенный объем трафика, владелец подключенного к «МегаФону» гаджета может не высчитывать, сколько гигабайт он уже потратил, и сколько ему еще нужно «сжечь», раз за них уже уплачено. Все неизрасходованные объемы у владельцев контрактов линейки #БезПереплат автоматически отправляются в персональную копилку, где и хранятся бессрочно. Когда очередная порция трафика закончится, а продолжать общение нужно, эти гигабайты автоматически подключатся к аккаунту абонента.

По информации пресс-службы компании, оплаченными, но неизрасходованными гигабайтами теперь можно еще и поделиться с близкими с помощью функции раздачи WiFi и без ограничения по скорости.

«Цифровые потребности наших абонентов быстро меняются, и для нас важно, чтобы тарифная линейка включала самые актуальные услуги. Мы видим, что основное ожидание абонентов - это прозрачность. В новой линейке оплаченные услуги никогда не сгорают – гигабайтами интернета, включенными в пакет, можно воспользоваться в любое время. При этом случайное подключение нежелательных сервисов исключено – мы встроили защиту от платных подписок в интернете во все тарифные планы бесплатно. В течение года линейка будет развиваться, и мы предложим абонентам новые возможности и преимущества, чтобы не переплачивать и всегда оставаться на связи», - рассказал генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

Несгораемые гигабайты — не единственная «фишка» новой линейки. В тарифах #БезПереплат пользование такими популярными приложениями, как WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam и Snapchat не учитывается в балансе трафика и является, таким образом, совершенно бесплатным. Мессенджеры работают и при минусе на счету. Вдобавок все абоненты новых тарифов получают бесплатный пакет из 50 телеканалов «МегаФон ТВ», просмотр которых также никак не отражается на состоянии вашего счета.

Как обычно, перейти на новый тариф пользователи услуг МегаФона могут самостоятельно — через Личный кабинет, —с помощью консультантов в работающих салонах связи. Сим-карту можно заказать онлайн в интернет-магазине «МегаФона» или на партнерских площадках, удаленно зарегистрироваться в приложении оператора, выбрать любой тарифный план — и сразу начать пользоваться услугами связи.