2020-05-20T13:23:03+03:00
Общество

Общение без дефицита: первый оператор связи отказался от «сгорания» оплаченного трафика

МегаФон запустил линейку новых тарифов #БезПереплат
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пандемия коронавируса, отправившая на самоизоляцию практически всю Россию, заметно повысила популярность интернет-мессенджеров и коммуникационных видеосервисов. Но рассчитать заранее свои затраты на эти услуги, в силах далеко не каждый. Сотовый оператор «МегаФон» запустил актуальную линейку тарифов #БезПереплат, в которой оплаченные гигабайты интернет-трафика не сгорают по окончании расчетного периода, а остаются у абонента навсегда.

То есть теперь, оплатив определенный объем трафика, владелец подключенного к «МегаФону» гаджета может не высчитывать, сколько гигабайт он уже потратил, и сколько ему еще нужно «сжечь», раз за них уже уплачено. Все неизрасходованные объемы у владельцев контрактов линейки #БезПереплат автоматически отправляются в персональную копилку, где и хранятся бессрочно. Когда очередная порция трафика закончится, а продолжать общение нужно, эти гигабайты автоматически подключатся к аккаунту абонента.

По информации пресс-службы компании, оплаченными, но неизрасходованными гигабайтами теперь можно еще и поделиться с близкими с помощью функции раздачи WiFi и без ограничения по скорости.

«Цифровые потребности наших абонентов быстро меняются, и для нас важно, чтобы тарифная линейка включала самые актуальные услуги. Мы видим, что основное ожидание абонентов - это прозрачность. В новой линейке оплаченные услуги никогда не сгорают – гигабайтами интернета, включенными в пакет, можно воспользоваться в любое время. При этом случайное подключение нежелательных сервисов исключено – мы встроили защиту от платных подписок в интернете во все тарифные планы бесплатно. В течение года линейка будет развиваться, и мы предложим абонентам новые возможности и преимущества, чтобы не переплачивать и всегда оставаться на связи», - рассказал генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

Несгораемые гигабайты — не единственная «фишка» новой линейки. В тарифах #БезПереплат пользование такими популярными приложениями, как WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam и Snapchat не учитывается в балансе трафика и является, таким образом, совершенно бесплатным. Мессенджеры работают и при минусе на счету. Вдобавок все абоненты новых тарифов получают бесплатный пакет из 50 телеканалов «МегаФон ТВ», просмотр которых также никак не отражается на состоянии вашего счета.

Как обычно, перейти на новый тариф пользователи услуг МегаФона могут самостоятельно — через Личный кабинет, —с помощью консультантов в работающих салонах связи. Сим-карту можно заказать онлайн в интернет-магазине «МегаФона» или на партнерских площадках, удаленно зарегистрироваться в приложении оператора, выбрать любой тарифный план — и сразу начать пользоваться услугами связи.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Проект «[НЕ]Фантастика» на радио «КП»: Лукьяненко пророчит вирусную войну, а миллиардер Рыбаков разоблачает мировое правительство
Известные визионеры - писатели, бизнесмены, политики, режиссеры - обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное - что нас ждет дальше
Новости 24
«Вы видели этого человека?»: в Британии потеряли Бориса Джонсона
Генсек ООН попросил международное сообщество дать Африке $200 млрд
Патрушев: есть данные о многочисленных нарушениях при реализации федеральных проектов
Олег Николаев ввел в Чувашии налог на профессиональный доход
Зеленский пообещал представителям прошлой власти Украины «много приключений и приговоров»
Азер Талыба освободили от должности замминистра экономического развития России
Пассажиры смогут вернуть деньги за билеты при режиме повышенной готовности или угрозы ЧС
Эксперт по туризму рассказал, когда откроют заграницу для россиян в 2020 году
Леонид Кучма проведёт срочное совещание контактной группы по Донбассу
В Госдуме поддержали более мягкие условия выхода на пенсию
Совфед одобрил закон о голосовании по почте и дистанционно
Собянин: В Москве число новых заражённых коронавирусом достигло показателей месячной давности
Мишустин: ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется