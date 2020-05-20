«Телеспорт» и Одноклассники проведут марафон матчей «Реала» и «Барселоны»

Социальная сеть Одноклассники совместно с компанией «Телеспорт» порадуют футбольных болельщиков на самоизоляции марафоном «Эль Класико». С 20 по 31 мая в группе «Телеспорта» будут показаны 10 матчей между «Реалом» и «Барселоной», сыгранные в период с 2003 по 2017 годы.

Зрители в ОК увидят как легендарные битвы между грандами испанского футбола начала нулевых, так и игры из новейшей истории противостояния. В частности, в соцсети можно будет понаблюдать за матчем сезона-2004/05, в котором «Реал» победил со счетом 4:2 благодаря голам Зидана, Роналдо, Рауля и Оуэна. Или посмотреть, как «Барселона» разгромила извечного соперника со счетом 5:0 в 2010 году. Наконец, вновь вспомнить победные голы Криштиану Роналду за «Реал» – такие, как в матче 2016 года, в котором португалец обеспечил своей команде победу на 85-й минуте.

Все матчи будут показаны в формате трансляции, что позволит всем зрителям делиться эмоциями и обсуждать игру в режиме реального времени в онлайн-чате. Посмотреть марафон «Эль Класико» можно будет на всех платформах: в десктопной версии соцсети, в приложениях на iOS и Android и на большом экране в приложении «ОК Видео» на Smart TV и Android TV.

Все игры будут доступны как в группе «Телеспорта», так и в афише онлайн-событий «Дома – это ОК!».

Расписание марафона матчей «Реала» и «Барселоны» в ОК:

20 мая. Сезон 2003/04. Реал – Барселона (1-2)

21 мая. Сезон 2004/05. Реал – Барселона (4-2)

22 мая. Сезон 2005/06. Реал – Барселона (0-3)

23 мая. Сезон 2006/07. Барселона – Реал (3-3)

24 мая. Сезон 2009/10. Барселона – Реал (1-0)

25 мая. Сезон 2010/11. Барселона – Реал (5-0)

26 мая. Сезон 2011/12. Реал – Барселона (1-3)

27 мая. Сезон 2011/12. Барселона – Реал (1-2)

28 мая. Сезон 2013/14. Реал – Барселона (3-4)

29 мая. Сезон 2015/16. Барселона – Реал (1-2)

30 мая. Сезон 2016/17. Реал – Барселона (2-3)

31 мая. Сезон 2016/17. Барселона – Реал (1-1)