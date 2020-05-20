На Сахалине за фейк о короновирусе осужден первый гражданин России

Суд установил, что 27 апреля 2020 года один из пассажиров авиарейса "Бангкок – Шанхай – Южно-Сахалинск" во время стоянки самолета в пункте назначения на мобильный телефон произвел видеозапись, которую сопроводил комментариями о том, что пассажиры были обеспечены средствами индивидуальной защиты лишь по прибытии самолета в город Южно-Сахалинск, а действия представителей государственных органов и учреждений обусловлены желанием ввести в заблуждение население.

- После этого мужчина публично распространил видеозапись в одном из мессенджеров. В ходе следствия установлено, что на самом деле 26 апреля 2020 года еще в аэропорту города Бангкока (Королевство Таиланд) пассажиры данного авиарейса, выполняемого АО "Авиакомпания Аврора" заранее на безвозмездной основе были обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными комбинезонами, и проинструктированы о необходимости их использования на протяжении всего полета до пункта назначения. Действия мужчины, безусловно, причинили вред охраняемым уголовным законом отношениям в сфере обеспечения общественной безопасности, - рассказала детали дела официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Суд принял во внимание, что подсудимый признал вину в совершении преступления и возместил причиненный преступлением вред. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде крупного штрафа. Напомним, что статья "публичное распространение заведомо ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от обстоятельств, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан", предусматривает штраф в размере 700 000 рублей и ограничение свободы до трех лет.

В настоящее время СК России расследует сразу несколько подобных дел.

В качестве примера следователи рассказали о пользователе одной из социальных сетей, который разместил видеоролик, содержащий не соответствующее действительности утверждение о продаже в розничных магазинах Москвы средств индивидуальной защиты, "являющихся гуманитарной помощью из Китая и подлежащих в связи с этим распределению среди граждан бесплатно".

В ролике демонстрировалась вскрытая упаковка защитных масок с этикеткой на китайском языке, из которой якобы следует, что данный товар "является гуманитарной помощью и не предназначен для продажи".

Однако, эксперты опровергли этот перевод: на этикетке оказались приведены сведения исключительно о сертификации товара.

По данному факту также было возбуждено уголовное дело. Теперь любителя вольного перевода с китайского ждет суд.