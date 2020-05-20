2020-05-20T15:04:13+03:00
Общество

Более 600 военных медиков заступили на дежурство в инфекционном центре Кубинки

Размещение, питание и отдых медицинского персонала спланирован на базе и за счет гостинично-оздоровительных организаций Московской области
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Создан временный медицинский центр для лечения больных новой коронавирусной инфекцией на 1 420 местСоздан временный медицинский центр для лечения больных новой коронавирусной инфекцией на 1 420 местФото: Министерство обороны РФ
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Минобороны России на фондах Конгрессно-выставочного центра в подмосковной Кубинке совместно с правительством Московской области создали временный медицинский центр для лечения больных новой коронавирусной инфекцией на 1 420 мест. Для функционирования центра уже привлечено более 600 военных специалистов-медиков.

- В работе инфекционного центра задействованы врачи-инфекционисты, медсестры из Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова, медицинских служб Центрального и Восточного военных округов. Работа военных медиков организована посменно, сутки через двое. Все они обеспечены средствами индивидуальной защиты. Размещение, питание и отдых личного состава спланированы на базе и за счет гостинично-оздоровительных организаций Московской области, - заявили в Минобороны.

Работа военных медиков организована посменно, сутки через двое Фото: Министерство обороны РФ

Работа военных медиков организована посменно, сутки через двоеФото: Министерство обороны РФ

К лечению больных коронавирусом и оказанию помощи врачам привлечены курсанты выпускных курсов академии. Они будут работать под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры. Допуск курсантов и слушателей академии к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией осуществляется исключительно по их собственному желанию. Каждый из них прошел специальную подготовку на базе академии.

В военном ведомстве отметили, что в соответствии с обращением Московской области 10 врачебно-сестринских бригад от военно-медицинских организаций Минобороны России были направлены в наиболее нуждающиеся медицинские организации региона. Также, в филиале военного клинического госпиталя в Наро-Фоминске подготовлено 20 специализированных инфекционных коек для лечения жителей Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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