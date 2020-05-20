2020-05-20T15:22:03+03:00
В мире

Британию атаковали полчища влюбленных ежиков

Из-за длительного отсутствия людей животные стали пробираться в сады и хозяйничать там
Арина СУВОРОВА
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Если раньше ежики вели себя довольно тихо, то, пока люди сидят на самоизоляции в своих домах, животные почувствовали себя полноценными хозяевамиЕсли раньше ежики вели себя довольно тихо, то, пока люди сидят на самоизоляции в своих домах, животные почувствовали себя полноценными хозяевамиФото: Shutterstock
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Тотальный карантин благоприятно сказался на популяции ежей. Об этом говорят британские зоозащитники и приводят радужную статистику: снижение автомобильного трафика повлекло за собой снижение смертности ежиков под колесами машин. Активисты сравнивали цифры прошлого года. Так, в этом году с мая по апрель на дорогах погибло 140 различных животных, включая ежиков, а год назад в тот же период - 381 особь.

Как полагают зоозащитники, это также связано с приостановкой сельскохозяйственных работ.

А вот британское общество охраны ежей утверждает, что эти животные совсем расслабились в отсутствие людей и активно хозяйничают в частных садах, устраивая любовные оргии прямо на лужайках.

И делают ежики это крайне шумно, привлекая к себе внимание владельцев участков.

- В последнее время ежи стали чрезмерно активны, - говорит биолог Фонда дикой природы Ноттингемшира Майкл Когда. - Если сталкиваются два самца, то это может привести к оглушающему пыхтению и сопению.

- Если раньше ежики вели себя довольно тихо, то, пока люди сидят на самоизоляции в своих домах, животные почувствовали себя полноценными хозяевами, - говорит зоолог Лорен Мур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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