2020-05-20T16:27:15+03:00
Происшествия

Телефонные мошенники развели высокопоставленную сотрудницу Высшей школы экономики

Финансист перевела аферистам больше 100 тысяч рублей
Анастасия ВАРДАНЯН
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Казалось бы, у сотрудников Высшей школы экономики прививка от финансовых мошенников. Кто-кто, а они про банковские аферы знают все. Но нет. На днях заявление в полицию подала сотрудница финансового отдела ВШЭ. По ее словам, ее развели на 107 тысяч рублей. Схема известная. Началось все с телефонного звонка, якобы сотрудника Сбербанка.

- По телефону мошенники сообщили о сомнительной операции по карте и попросили перевести все средства на другой счёт, - рассказали "Комсомольской правде " собственные источники в правоохранительных органах.

Финансист не поленилась и даже сбегала к ближайшему терминалу. Опомнилась только дома и сразу обратилась полицию.

- Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ "Мошенничество", - сообщили источники в полицию.

Пока выйти на след преступников не удалось. В главке столичного МВД просят граждан быть бдительными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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