Коронавирус в Европе и мире, последние новости на 20 мая 2020: В Сингапуре запрещают говорить по мобильным, а итальянцы ждут туристов

На момент написания этого обзора общее число подтверждённых случаев КОВИД-19 в мире составило 4 млн 913 тысяч, что с учетом среднесуточного прироста в последние дни (91 тысяча) означает: завтра число заболевших преодолеет отметку в 5 миллионов. Предыдущий рубеж в 4 миллиона был достигнут 10 мая. Общее число погибших от КОВИД на сегодня составляет 323637 человек.

США остается мировым лидером по числу заболевших и умерших — 1530 тысяч и 92 тысячи соответственно. Все 50 штатов начали возвращаться к нормальной жизни, хотя — в разном темпе. 34 штата открываются активнее, заработали кафе и рестораны, магазины и спортзалы. В 16 штатах сохраняются те или иные ограничения. Если на Аляске с выходных открывается вообще всё, то в столичном Вашингтоне режим «сидим дома» продлится да начала июня.

Наиболее пострадавший Нью-Йорк (350 тысяч заболевших и 28,5 тысяч умерших) полностью откроется одним из последних, ограничений еще много. Но и здесь жизнь налаживается: наконец открыты городские парки, а дорвавшиеся до травы и весеннего солнца ньюйоркцы загарают в специально нарисованных на газонах кругах. Прямо как герой гоголевской повести «Вий» Хома Брут, которого, впрочем, нарисованный на полу круг от нечисти не спас… Ситуация в мегаполисе стабилизировалась, график новых заражений стремится вниз, но власти опасаются, что долгожданные послабления могут вылиться во вторую волну эпидемии.

В Нью-Йорке для желающих понежиться на солнце нарисовали "круги безопасности".Фото: REUTERS

А вот французам, для которых тоже открыли пляжи, загорать нельзя — по правилам они должны все время двигаться и не собираться толпой свыше 10 человек. Правда, прогулки у моря доступны только живущим от него не далее, чем на 100 километров. Для поездки на большее расстояние нужна серьезная причина. Поэтому жителям удаленной от побережья столицы песок и прибой не светят, что приводит парижан в сильно раздраженное состояние. Особенно страдает от карантинных ограничений малообеспеченное население иммигрантских окраин. В парижском пригороде Аржантёй уже не первый день полыхают машины и разбиты витрины — раздраженная затянувшимся карантином молодежь воюет с полицией, которую обвиняют в предвзятом отношении к иммигрантам, слишком суровом обращении с нарушителями санитарного режима, а также в гибели на прошлых выходных молодого араба-мотоциклиста Сабри Шуби под колесами полицейской машины. Всего за время эпидемии во Франции заболели почти 181 тысяча человек, из которых 28 тысяч погибли.

Хотя по-настоящему жестко карантин обеспечивают в Сингапуре, который поначалу вроде бы легко отделался: в городе-государстве строжайший масочный режим, включающий даже запрет на разговоры по мобильному на общественном транспорте. Если поначалу Сингапур с его вековым опытом борьбы с разными эпидемиями казался историей успеха, то сейчас там выявлено 29,3 тысячи больных, большей частью это иностранные рабочие из Бангладеш, Индии и Китая, которые живут в общежитиях по 20 человек в комнате. Жители города напрямую винят во вспышке эпидемии власти, которые не уделяли должного внимания ситуации в среде трудовых мигрантов.

Тестирование на коронавирус мигрантов в Сингапуре.Фото: REUTERS

Италия (226 тысяч заболевших и 32 тысячи умерших) с начала лета планирует резко ослабить ограничения в сфере туризма, зазывая на свои недешевые пляжи пока только европейцев. Количество новых заболеваний в стране упало сильно ниже тысячи в день, и с 3 июня будет отменен обязательный сейчас двухнедельный карантин для приезжающих из стран ЕС, Скандинавии и Великобритании. В ожидании дорогих гостей кафе и рестораны примерно вдвое задрали цены на еду и напитки, на что жалуются уже сами итальянцы. Рестораторы оправдываются большими расходами на соблюдение правил безопасной дистанции, например, необходимостью разделять тесно стоящие столики стеклянными перегородками. Не сокращать же число посадочных мест?..

Противовирусные ограждения в одном из кафе Милана.Фото: REUTERS

Итальянская фэшн-индустрия тоже не стоит на месте, задавая новые стандарты моды. Например, трикини — бикини + защитная маска (на фото) — имеет все шансы стать в ближайшие годы хитом не только итальянских пляжей.