Путин - о сельском хозяйстве: Россия полностью обеспечила себя продуктами, но это не предел

ХОРОШИЕ ВИДЫ НА УРОЖАЙ

Совещание по поддержке сельского хозяйства Владимир Путин начал с хороших новостей.

- Сбор зерновых в России шесть лет подряд превышает 100 миллионов тонн. В этом году у нас также хорошие виды на урожай, - заявил президент. - Россия в полном объёме обеспечивает себя основными продуктами питания, входит в число ведущих экспортёров по ряду позиций.

И даже в непростое коронавирусное время агропромышленный комплекс пострадал меньше других.

- Российские компании добились впечатляющих результатов по производству мяса птицы, свинины, растительных масел и сахара, сахарного песка, - перечислял достижения Путин, одновременно ставя задачи. - Надо смотреть теперь, конечно, дальше, развивать такие направления, как садоводство, виноградарство, производство говядины, молока.

ЧТО ПОРУЧИЛ ПРЕЗИДЕНТ

- Задействовать возможности отраслевой науки и максимально нацелить работу научных институтов на потребности реального производства.

- Обеспечить импортозамещение семян и кормовых добавок, племенного скота и ветеринарных препаратов.

- Продолжить развитие инфраструктуры и социальной сферы села.

- Наладить цепочки сбыта не только для агрохолдингов, но и для мелких хозяйств.

В 2020 ГОДУ ХОТЯТ СОБРАТЬ 120 МЛН ТОНН

Глава министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев доложил о текущей ситуации в отрасли.

- Ключевая задача – в штатном режиме провести весенние полевые работы, - рассказал он. - Несмотря на неблагоприятную климатическую обстановку в некоторых субъектах, на сегодня темп сева превышает прошлогодний уровень. Аграрии 72 субъектов вышли в поля. Засеяно более 36 миллионов гектаров из запланированных под яровые 52-х. Мы рассчитываем, что в 2020 году урожай зерновых может составить порядка 120 миллионов тонн. Урожай масличных прогнозируется в объеме до 22,5 миллиона тонн, овощей и бахчевых – около 16 миллионов тонн, картофеля – более 22 миллионов тонн. Все эти показатели на уровне прошлого года.

РЫБА, ОВОЩИ И ЗЕРНО

На совещании обсуждали способы транспортировки дальневосточной рыбы в европейскую часть страны и с помощью железной дороги (тут же был выслушан глава РЖД Олег Белозеров), и через Северный морской путь (незамедлительно выступил глава курирующего проект «Росатома» Алексей Лихачев). Говорили о преимуществе зеленой экономики и экологичности российской сельхозпродукции.

Выясняли, сколько можем и сколько должны экспортировать зерна и какова должна быть доля переработки в

- Кажется, я начинаю понимать, - признался Путин после долгих расспросов главы Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина.

Президент поставил АПК задачу забрать себе 30 млрд долларов, которые мы тратим на импорт. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

ПУТИН ПОМОЖЕТ СИРОТЕ

Принципиальное отличие этого совещания от многих других - в нем докладчиками выступали не только чиновники, но и те, кто работают, что называется, «на земле». Так со своими видением ситуации выступил сыровар Олег Сирота, пожаловавшийся и на региональные власти, не позволяющие фермерам торговать собственной продукцией из временных магазинчиков, и на дороговизну электроэнергии. От нетерпения он даже сдвинул с лица защитную маску, что по нынешним временам чуть ли не пощечина общественному вкусу.

- Что касается стоимости электроэнергии, нужно, чтобы правительство, конечно, над этим подумало, здесь я с вами полностью согласен, - поддержал просьбу Путин.

ХЛЕБА ВЫГОДНЕЕ ОРУЖИЯ

Но несмотря на то, что сельское хозяйство сейчас в передовиках, завершил разговор президент не похвалой, а напутствием.

- 25,5 миллиардов долларов в прошлом году было экспортировано нашей продукции за рубеж. Невероятный показатель по сравнению с предыдущими периодами развития сельского хозяйства, - сказал Путин. - Лет 10–15 назад, наверное, никому в голову не приходило, что такое вообще может быть. Я сам сравниваю это, скажем, с экспортом нашего оружия, техники спецназначения – там у нас 15 миллиардов долларов. Но объём импорта сельхозпродукции нас - 30 миллиардов долларов. Мы оружия на столько не закупаем! Здесь нам всем вместе есть над чем работать.