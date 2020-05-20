2020-05-20T17:59:52+03:00
Политика

Путин переназначил Минниханова в прямом эфире

Президент поддержал желание главы Татарстана идти на перевыборы
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Президент поддержал желание главы Татарстана идти на перевыборы. Фото: Алексей Никольский/ТАССПрезидент поддержал желание главы Татарстана идти на перевыборы. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Изменить размер текста:

Еще недавно такое сложно было бы и представить, но новые технологии меняют стремительно все в нашем мире. В среду состоялось первое официальное переназначение главы региона в прямом телевизионном эфире.

Владимир Путин во время общения с главой Татарстана Рустемом Миннихановым выслушал его доклад о ситуации в республике. Минниханов доложил о борьбе с коронавирусом, о работе предприятий и социальной сфере. И в конце сказал:

- В этом году в сентябре истекает срок моих полномочий. Я искренне благодарен вам за доверие, я - член вашей команды. В случае вашего одобрения, конечно, готов дальше работать, баллотироваться.

- По поводу ваших полномочий: да, я знаю, что они истекают, но вы сами только что сказали, что Татарстан у нас действительно по основным показателям является лидером среди всех субъектов Федерации, - ответил Путин. - И это на самом деле так и есть. Но все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики.

В среду состоялось первое официальное переназначение главы региона в прямом телевизионном эфире. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

В среду состоялось первое официальное переназначение главы региона в прямом телевизионном эфире. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Весь этот диалог проходил через 700 километров, на глазах у всей страны. Президент находился перед телевизионным монитором в своем кабинете в Москве, а Рустем Минниханов - в своем в Казани.

- Я безусловно, поддержку ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок, - согласился Путин с желанием главы республики идти на перевыборы в сентябре этого года. - Желаю вам успеха.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Проект "Северный поток 2" освободили на 20 лет от норм газовой директивы ЕС
США требуют от Китая компенсацию за коронавирус в 9 триллионов долларов
Россияне стали реже платить за коммуналку
В Москве неизвестные ранили трех человек
В России могут разрешить подавать заявления в полицию онлайн
Эксперт рассказал об изменении коронавируса на территории Китая
Шедевр, написанный дешевыми красками: Картину Мунка "Крик" разрушает дыхание зрителей
Эксперт спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля на фоне улучшения ситуации с коронавирусом
Эксперт рассказал, когда ситуация с коронавирусом в России стабилизируется
Бывший украинский премьер заявил, что Зеленский как Порошенко хочет "перехитрить Запад"
В Совфеде предложили давать 450 тысяч семьям на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка
Цена на нефть марки Brent превысила 36 долларов за баррель
Американская компания завершила доклинические испытания ДНК-вакцины от коронавируса
Травматологи рассказали, что делать если травмировался на дачном участке
Без сладкого ни дня: Названа доля сладкоежек в Москве и Санкт-Петербурге
Войска ДНР и ЛНР привели в полную боеготовность
Молодой папа: Джуд Лоу в шестой раз станет отцом
В Ухане запретили продавать, покупать и есть диких животных
Онищенко считает, что температурящие больные не готовы созерцать медсестер в купальниках
В Пензенской области дополнительные выплаты получат уборщики, буфетчицы и дезинфекторы
«Обещал много, но слова разошлись с делами»: МИД РФ подвел итоги года Зеленского у власти
Почти треть умирающих от коронавируса пациентов, страдают диабетом
России предсказали ускорение миграции внутри страны из-за пандемии
Суд США разрешил поднять с «Титаника» телеграф, по которому экипаж звал на помощь
Психолог посоветовала, как облегчить себе жизнь в самоизоляции