В магазинах Малайзии за время карантина развелась плесень

Многодневный карантин приносит весьма неожиданные и подчас печальные плоды. Жители Малайзии опубликовали в соцсетях жуткие фотографии, сделанные в одном из торговых центра города Кота-Кинабалу. Он располагается на северо-западном побережье страны.

Вернувшиеся после длительного периода самоизоляции, а Малайзии он длился с 18 марта до 4 мая, владельцы многих магазинов обнаружили, что весь их товар... покрылся плесенью.

на которых видно, как бледно голубая плесень покрыла кожаные ботинки, ремни, сумки и кошельки.Фото: facebook.com

- Я могу открыть свой магазин, но смысла в этом нет. После двух месяца весь товар, который там был, испорчен, - пожаловался один из владельцев магазина одежды и обуви. Он разместил подборку жутковатых снимков, на которых видно, как бледно голубая плесень покрыла кожаные ботинки, ремни, сумки и кошельки.

Основная причина, по которой торговые центры захватила плесень, стали особенности климата Малайзии.Фото: facebook.com

- Зато теперь вы знаете, что это изделия из натуральной кожи! - пытались подбадривать владельца пользователи в комментариях.

Основная причина, по которой торговые центры захватила плесень, стали особенности климата Малайзии.

В Малайзии действительно довольно влажный климат. Экваториальный, муссонный. Пик влажности приходится на декабрь, январь и февраль.Фото: facebook.com

- У нас влажно круглый год, - сетует пострадавший владелец магазина. - Я думаю, что руководство торгового центра, где я арендую площадь, решили остановить на время карантина - на два месяца - работу системы вентиляции и климат-контроля.

В малайзийских магазинах свою роль сыграло отсутствие вентиляции, как искусственной, так и естественной. Это позволило плесени появиться и распространиться на различных поверхностях.Фото: facebook.com

- В Малайзии действительно довольно влажный климат. Экваториальный, муссонный. Пик влажности приходится на декабрь, январь и февраль. Показатели могут доходить до 80%, и вот тогда при отсутствии должной вентиляции, плесень и грибок может распространяться очень активно, - отмечает эколог Сергей Семенов. - Но период самоизоляции пришелся на переходный в плане погоды период: заканчивается кратковременный сезон дождей и температура воздуха начинает расти вверх. Ее показатели могут достигать +33 градусов, а ночью не опускаться ниже +27. Думаю, в малайзийских магазинах свою роль сыграло отсутствие вентиляции, как искусственной, так и естественной. Это позволило плесени появиться и распространиться на различных поверхностях.