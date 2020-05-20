2020-05-20T21:17:19+03:00
Недвижимость

Стало известно, кто будет готовить стратегию развития Саратовской агломерации

Документ должен обеспечить комплексный подход к развитию региона и лучшую жизнь для более чем миллиона человек
Елена МАКСИМОВА
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Автор фото: Егор АЛЕЕВ/ТАССАвтор фото: Егор АЛЕЕВ/ТАСС
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Фонд ДОМ.РФ назвал победителя конкурса на разработку Стратегии пространственного и социально-экономического развития Саратовской агломерации до 2030 года. Им стал консорциум из четырех организаций – Фондов «Центр стратегических разработок», «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» и компаний «Центр экономики инфраструктуры» и «МЛА+СПб».

Победители отобраны с учетом опыта этих компаний в разработке крупных проектов развития территорий. ЦСР «Северо-запад» учрежден в 2000 году и занимается стратегическими исследованиями и выработкой экспертных рекомендаций по широкому кругу социально-экономических вопросов. Компания «МЛА+СПб» - российское отделение архитектурного бюро из Нидерландов. В ее портфолио - проекты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Перми, Уфе и других городах.

Автор фото: Егор АЛЕЕВ/ТАСС

Автор фото: Егор АЛЕЕВ/ТАСС

Цель Стратегии пространственного и социально-экономического развития Саратовской агломерации до 2030 года, которую предстоит разработать консорциуму, - скоординировать действия четырех муниципальных образований (город Саратов, Саратовский, Татищевский, Энгельсский муниципальные районы), с тем чтобы повысить качество жизни около 1 млн. 200 тыс. чел., а также выявить экономический потенциал региона. Должны быть выработаны проекты нормативно-правовых актов, в соответствии с ними регион пересмотрит существующие документы по территориальному планированию и социально-экономическому развитию.

Отобран и оператор международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительных проектов комплексного развития территорий центральной части Саратова. Им стала консалтинговая компания КБ Стрелка. Здесь основными критериями были опыт в проведении и разработке технических заданий для международных конкурсов на архитектурные проекты, а также опыт работы с международными градостроительными организациями. У КБ Стрелка есть опыт проведения 26 архитектурных конкурсов, включая конкурс на концепцию территории парка «Тучков Буян» в Санкт-Петербурге. Компания выступала и консультантом международного архитектурного конкурса по разработке проекта парка «Зарядье» в Москве.

Автор фото: Егор АЛЕЕВ/ТАСС

Автор фото: Егор АЛЕЕВ/ТАСС

Цель нынешнего конкурса - архитектурно-градостроительные проекты развития пяти территорий в центральной части Саратова: бывшего аэропорта «Центральный», Зеленого острова, Соколовой горы, Глебучего оврага и острова Покровские пески. Конкурс будет готовиться совместно с Фондом ДОМ.РФ и руководством региона и города. Оператору предстоит собрать уважаемое жюри из российских и международных экспертов. Они и отберут шорт-лист из 5 участников. Далее из них будут определены два полуфиналиста. На последнем этапе, к выбору победителя конкурса, будут подключены представители общественности. Определить финалиста планируется в апреле 2021 года.

В апреле 2020 г. между Фондом ДОМ.РФ, Правительством Саратовской области, администрациями города Саратов, Саратовского, Татищевского, Энгельсского муниципальных районов заключено соглашение о сотрудничестве в сфере развития территории Саратовской области.

Автор фото: Егор АЛЕЕВ/ТАСС

Автор фото: Егор АЛЕЕВ/ТАСС

Соглашение предполагает разработку Стратегии пространственного и социально-экономического развития Саратовской агломерации до 2030 года и проведение открытого международного конкурса на лучшие архитектурные проекты комплексного развития территорий центральной части города Саратова. Все это, как предполагается, обеспечит системный подход к развитию всего региона. В том числе - транспортную связанность и большую комфортность городской среды и жизни.

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