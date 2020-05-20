«Никогда, никогда я столько не сажала. Организм в шоке!» - звезды делятся своими успехами в цветоводстве

Садоводство, по мнению психологов, - прекрасная смена деятельности, которая дает возможность отдохнуть от основной работы. Особенно когда основной работы не густо. Заядлые цветоводы Екатерина Стриженова, Елена Яковлева, Светлана Немоляева, Виктория Исакова, Ольга Красько, Елена Проклова и многие другие. Даже мужчины увлекаются, например, историк моды Александр Васильев или актер театра Олега Табакова Виталий Егоров. Любил выращивать цветы и народный артист СССР Юрий Яковлев, и его коллега по театру им.Вахтангова Василий Лановой.

На днях Екатерина Стриженова скупила полмагазина цветочной рассады: «Никогда! Никогда я ещё не жила такой безрежимной жизнью! Можно спать сколько влезет, смотреть сериалы, читать книги, сажать цветы и никуда не надо спешить ..... Организм в шоке!». Телеведущая признается, что никогда раньше столько времени не проводила во дворе, как в этом году. Уже перекопала и пересадила всё, что было можно! Этой весной у нее цветут не только банальные желтые тюльпаны, но и белая магнолия. «Ну посмотри же МАГНОЛИЯ в Подмосковье, - призывает Екатерина своего бесчувственного к цветам мужа. И рассказывает у себя в Инстаграме. - Посадила магнолию на даче давно, был совсем маленький кустик, растёт очень медленно». Сейчас у нее зацвела еще японская айва, карликовая и декоративная! «Каждый раз любуюсь этими коралловыми цветочками. По осени завязываются плоды, но я ни разу из них ничего не готовила», - делится Екатерина со своими подписчиками и снимает видео про айву. «Ну что же вы, Катя, добавляйте ее в чай, она будет вместо лимона», - учат ее подписчики. На заднем плане виднеется муж - режиссер Александр Стриженов, который растениями не интересуется и называет айву, алычой.

strizhenovae Этой весной у Екатерины Стриженовой цветут не только желтые тюльпаны, но и белая магнолия!

strizhenovae Телеведущая признается, что никогда раньше столько времени не проводила во дворе.

Кстати, нынче бум на карликовые декоративные кустарники и деревья. Японскую айву посадила на своем участке и певица Наташа Королева вместе с сыном Архипом.

koroleva__star Наташа Королева вместе с сыном Архипом посадили японскую айву.

Журналистка и бывший главный редактор Vogue Russia Алена Долецкая выращивает на даче пролески в стильной бочке.

alionadol Алена Долецкая выращивает на даче пролески в стильной бочке.

Историк моды и телеведущий Александр Васильев - страстный цветовод. "Я опытный садовник, сажаю цветы, кустарники и деревья», - рассказал нам Васильев. На своей даче он коллекционирую старинные сорта роз.

Актриса театра Олега Табакова Ольга Красько посеяла петунью и высадила георгины. Что-то останется на даче, что-то пойдет в цветочный магазин, который актриса открыла на пару с сестрой.

- Пока есть время, попробовали заняться рассадой петуньи, астры и гвоздики необычных сортов, - рассказала нам Ольга Красько. – Рассада стоит на веранде в зачатом виде. Все, что растет и живет у нас на участке, можно использовать в букетах - для изюминки. У нас есть черная гвоздика, очень красивое фиолетовые георгины, которые в обычных магазинах не встретишь. Будем с сестрой экспериментировать.

В одном из недавних интервью актриса Елена Яковлева рассказала, что собирается делать на даче в самоизоляции. У нее был план пересадить лилейники. Звоним ей – узнаем, как успехи.

- Не все пересадила. Потому что и это мне уже надоело, и Инстаграм тоже надоел, - делится настроением народная артистка. – Да и холодно пока, посадки еще не делаю. Сирень только начинает распускаться. Нарциссы, тюльпаны… Но я луковичными не занимаюсь – некогда.

Актриса с русскими корнями Мила Йовович выращивает всякую траву, точнее зелень, у себя на огороде в Америке. «Шел 6-й или 7-й, а, может быть, 60-ый или 70-ый день самоизоляции, - пишет Мила у себя в Инстаграме. - Все это время непрерывно лил дождь. Когда ненадолго выглянуло солнце, нам всем отчаянно захотелось выйти на улицу. Всей семьей отправились в сад, чтобы собрать урожай некоторых удивительных продуктов, которые я выращиваю. Это было так весело! Дать практические уроки жизни моим дочерям. Показать им, откуда берется еда, и как это интересно наблюдать, как из семечка вырастет большое растение, которое попадет к нам на обед!

millajovovich А в огороде Милы Йовович растёт разная зелень.

Из иностранцев садоводством увлекается Катрин Денев. Ее дом в Нормандии окружает большой сад, за которым она ухаживает лично. В этом саду растут розы сорта «Катрин Денев».