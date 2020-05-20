Константин Сивков: Если бы в Ливии «Панцирей» было достаточно у одной из сторон, другая лишилась бы всех беспилотников!

Ряд западных агентств опубликовали снимки зенитно-ракетного комплекса «Панцирь- С1Э», который во время боев у Триполи подразделения Правительства национального согласия (ПНС) захватили у частей Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара. Но выглядел «трофейный» ЗРК довольно неприглядно — он обгорел и его тащили по улицам столицы страны на тросе. Этот зенитно-ракетный комплекс был захвачен в процессе противостояния у базы Аль-Ватыя под Триполи. И противники ЛНА объявили данный захват своим большим достижением. Прошла информация, что комплекс был передан турецким военным, которые, не сильно маскируясь, оказывают поддержку ПНС «инструкторами» и «военно-тенической поддержкой".

Доктор военных наук Константин Сивков дал комментарий «КП» по поводу того, стоит ли нам опасаться, что тайны российского ВПК "утекут" вместе с пораженным ЗРК.

Член-корреспондент Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- Захватив этот зенитно-ракетный комплекс, недруги нашей страны и армии смогут узнать какие-то секреты?

- Из того факта, что мы прежде в течении нескольких лет этот комплекс армии Сирии, Башару Асаду поставляли, и он еще раньше мог попасть в руки боевиков — а также в ряд других стран Ближнего Востока и Северной Африки — ничего там очень секретного, в этих экспортных вариантах, нет. Во всяком случае, там не найти таких серьезных секретов, которые кто-то бы мог извлечь в ущерб нам, которые могли бы реально угрожать безопасности нашей страны.

- То есть экспортная версия «слабее» по основным характеристикам?

- Обычно это касается всех продаваемых на внешнем рынке вооружений. По ЗРК — точно. Это и «Панциря - С1Э» касается, разумеется. Он продается за рубеж лет десять уже. И по дальности, и по остальным тактико-техническим характеристикам он, пусть не существенно, но все же несколько уступает тому компелксу, что поставляется российским частям ПВО.

- А если он еще и горел — то по винтикам особо не разберешь?

- Если противники Хафтара, захватившие у его подразделений этот ЗРК, показали его фото в обгорелом виде и везли по улицам Триполи на тягаче, то он, скорее всего, получил поражение, которое не позволит "ссчитать" главные показатели. Радиоэлектроника комплекса просто не могла не пострадать. Значит, важнейшая часть этого ЗРК, то есть программное обеспечение, противник восстановить вряд ли сможет.

Этот фактор тоже осложняет получение каких либо секретов, важных для России.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс `Панцирь-С` на параде на Красной площади.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мы же ни одной из сторон ливийского конфликта оружие не продаем?

- Повторю, продаем «Панцири» на Ближний Восток, в том числе, например, Арабским Эмиратам. Они, как сообщалось, поддерживают как раз Хафтара. Ну и понятно, что это не наша, а экспортная версия.

- Пусть и экспортная, но как пишут западные СМИ, эффективность она успела показать, сбивала пущенные с корабей одной из стран НАТО ракеты...

- Да, были сообщения, что именно «Панцири» сбивали ракеты и беспилотники в воздушном пространстве Ливии. Если бы эти ЗРК появились у того же Хафтара в достаточном количестве, то беспилотники там, наверное, вовсе бы перестали летать - как минимум в районе его позиций...