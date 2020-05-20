2020-05-20T19:50:33+03:00
Политика

Николай Азаров: Зеленский работает под задачи Госдепа, где Украина России - враг!

Человек, четыре года возглавлявший правительство Украины, в эфире Радио «Комсомольская правда» сделал ряд заявлений
Игорь ЯКУНИН
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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Во втором туре президентских выборов на Украине год назад молодой кандидат в президенты Владимир Зеленский убедительно победил действующего президента, матерого Петра Порошенко. Оправдал ли бывший актер и продюсер надежды 40-миллионной страны — об этом украинский экс-премьер Николай Азаров:

- Зеленский с точки зрения политики оказался неподготовлен абсолютно. Он не понимает, что есть принцип разделения властей, что судебная и законодательная власти не могут подчиняться одному человеку. И что надо было сразу менять стратегию Порошенко.

Вот он назначил Шмыгаля. Премьером. Этот человек что, управлял большой промышленной областью? Нет. А где до того работал? У олигарха Ахметова чем то там командовал.

Зеленский девочку 26 лет назначает министром образования, она с ошибками пишет.

Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая 2020 г. Фото: REUTERS

Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая 2020 г.Фото: REUTERS

Я задаю вопрос. Ну ты же президент - неужели и хочешь чтобы стояли хорошие сильные управленцы на ключевых постах? Но он ставит таких, как он сам.

Марионетка ли он Коломойского? Скорее всего он человек, абсолютно послушный западной линии.

В Америке сидит малозаметный клерк в Совете нацбезопасности и обороны — а их лидеры не вникают в украинские дела. Просто клерку ставят задачи: Украина должна быть врагом России. Кто во главе значения не имеет. И под такую задачу начинают работать Госдеп, Казначейство и другие органы США. И что там говорит Трамп значения не имеет. Зеленский работает под такую задачу.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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