2020-05-21T07:48:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 21 мая 2020: общее число заболевших перешло за отметку в 152 тысячи

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Турции на 21 мая 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 21 мая 2020: за сутки в стране выявили 972 новых случаев заболеванияКоронавирус в Турции, последние новости на 21 мая 2020: за сутки в стране выявили 972 новых случаев заболеванияФото: Иван МАКЕЕВ
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Последние новости о коронавирусе в Турции на 21 мая 2020 года таковы: 152 587 заболевших с начала пандемии, 4 222 человека скончались, 113 987 человек - выздоровели.

Впереди лето, и отельеры уже думают о туристическом сезоне. Из-за нынешних условий им придется получать «сертификаты здоровья», а для этого нужно выполнить все требования, связанных с мерами безопасности. Внутренний туризм планируют открыть в конце марта, а иностранные гости смогут приезжать в Турцию с середины июня.

На данный момент в стране снова работают торговые центры и заведения общепита, жители городов могут спокойно передвигаться по улицам и ходить в магазины. Но каждый день в Турции все равно выявляют новых заболевших COVID-19, так что в целях безопасности горожане должны надевать медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Заметим, что представителям старшего поколения тоже разрешили гулять. Раньше это было запрещено, потому что люди старше 65 лет находятся в зоне риска.

Но говорить о полном выходе из карантина еще рано. В некоторых провинциях все еще закрыт въезд и выезд, каждую неделю там вводится комендантский час. О нем предупреждают заранее, чтобы местные жители могли спокойно купить продукты, не собирая очереди.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 21 мая 2020 года, накануне за сутки в стране выявили 972 новых случаев заболевания. Это минимальный прирост с конца марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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