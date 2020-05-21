2020-05-21T08:00:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 21 мая 2020: уже больше 227 тысяч человек заразились COVID-19

Мы представляем последние новости на 21 мая 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 21 мая 2020: в июне страна откроет границыКоронавирус в Италии, последние новости на 21 мая 2020: в июне страна откроет границыФото: REUTERS
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Италия долго боролась с COVID-19. Когда ситуация стала достаточно серьезной, на помощь ей пришли страны, менее пострадавшие от пандемии. Одни прислали медицинскую помощь, другие – отправили своих специалистов на подмогу итальянским медикам. Сейчас ситуация значительно улучшилась – смертность от «чумы 20 века» с каждым днем снижается, госпитализированных все меньше. По последним новостям о коронавирусе в Италии на 21 мая 2020 года, там 227 364 заболевших (общее число), 132 282 человека выздоровели, 32 330 человек - скончались.

Уже в июне страна откроет границы, и итальянцы смогут путешествовать по Ватикану, Сан-Марино и тем странам, где ситуация с COVID-19 будет благоприятная. И, понятно, пускать в Италию будут только жителей тех стран, где обстановка с коронавирусом будет спокойной.

А на текущий момент в Италии открыли заведения общепита, торговые центры и магазины, в храмах возобновилась служба. Итальянцы до сих пор обязаны соблюдать дистанцию и носить маски и перчатки. Но, конечно, защитные средства можно снять на время обеда в ресторане.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 21 мая 2020 года, накануне стало известно, что ФК "Лацио" на играх разместит на стадионе фотографии своих фанатов. Все желающие могут прислать снимок на официальный сайт клуба. Напомним, что все матчи чемпионата Италии из-за COVID-19 будут проходить без зрителей.

Власти Ломбардии записали ролик с благодарностью всем странам, включая Россию, что помогают в борьбе с заразой.Власти Ломбардии записали ролик с благодарностью всем странам, включая Россию, что помогают в борьбе с заразой

ИСТОЧНИК KP.RU

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