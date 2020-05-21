2020-05-21T08:14:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 21 мая 2020: страна требует от Китая 9 трлн долларов в качестве компенсации

Мы рассказываем о последних новостях о коронавирусе в США на 21 мая 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в США, последние новости на 21 мая 2020: в штатах уже открываются рестораны и салоны красотыКоронавирус в США, последние новости на 21 мая 2020: в штатах уже открываются рестораны и салоны красотыФото: REUTERS
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Страна находится на первом месте по распространению «чумы 21 века» в мире. Ежедневно тысячи американцев сдают тесты на COVID-19. На эти цели специально выделяются крупные суммы. Последние новости о коронавирусе в США на 21 мая 2020 года таковы: в стране выявлено 1 551 853 случая заболевания, 93 439 человек скончались, 294 312 человек - выздоровели.

На фоне пандемии уровень безработицы в штатах поднялся до критического уровня – миллионы американцев потеряли работу. В социальных сетях периодически появлялись фотографии длинных очередей за пособиями.

Сейчас в штатах уже открываются кафе, бары, рестораны, парикмахерские, фитнес-клубы. Но при этом американцы должны соблюдать социальную дистанцию. В связи с мерами безопасности бизнесмены даже идут на ухищрения. В одном из ресторанов, например, за столики посадили огромных кукол, чтобы создать дистанцию между гостями. А в другом ресторане посетители должны залезать в огромные автомобильные камеры, поэтому они не могут подойти к кому-то ближе чем на два метра.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 21 мая 2020 года, американские власти требуют от Китая компенсацию за COVID-19 в размере 9 трлн долларов. В такую сумму госсекретарь США Майк Помпео оценил ущерб от эпидемии. Ранее Китай предлагал выплатить наиболее пострадавшим от пандемии странам 2 млрд долларов.

В штате Нью-Йорк жителей обязали носить медицинские маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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