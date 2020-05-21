2020-05-21T10:41:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 21 мая 2020: заболели 8849 человек

Оперштаб опубликовал информацию про новые случаи заражения коронавирусом в России на 21 мая 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Комментарии: comments1
В России выявлены новые случаи заражения коронавирусомВ России выявлены новые случаи заражения коронавирусомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

За последние сутки в России зафиксировано 8849 новых случая коронавируса в 84 регионах. Новые данные на 21 мая 2020 года в четверг опубликовал оперативный штаб по предотвращению распространения COVID-19.

Всего на сегодняшний день выявлено более 317 тысяч заболевших.

- У 42% заболевших не было клинических проявлений болезни. По последним данным, зафиксировано еще 127 летальных исходов, - сообщили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

Больше всего заболевших в Москве – 2913 человек, в Московской области - 892, Санкт-Петербурге – 408, в Красноярском крае – 376, в Нижегородской области – 204, Свердловской – 174, Ростовской – 142, Ярославской – 133, Калужской – 121, Брянской – 117, Республике Дагестан – 103.

- Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 317 554 случая коронавируса в 85 регионах, за сутки полностью выздоровели 7289 человек. За весь период зафиксировано 3099 летальных исхода, выздоровели 92 681 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

В России уже проведено более 7,8 миллионов лабораторных исследований на коронавирус. На сегодняшний день тестирование проводят в 659 лабораториях, из них 107 учреждений Роспотребнадзора, 459 - при государственных больницах и 93 - при частных поликлиниках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Лидер по тестированию на коронавирус – Ямал
В Алтайском крае сняли режим карантина с целого района
ВЦИОМ сообщил, какая доля россиян хотела бы иметь дополнительный доход
Эксперты рассказали, как будет выглядеть офисы после пандемии
С приходом коронавируса россияне стали втрое чаще жаловаться на работодателей
На Украине власти отобрали у должника собаку и выставили на аукцион
В России разоблачили международную банду наркоторговцев, изъято 48 кг героина
За сутки от коронавируса умерли 127 жителей России
"Осталось мерзнуть пару-тройку дней": Тишковец рассказал, когда в Москву придёт тепло
В России предложили установить уголовную ответственность за выплату "серой" зарплаты
Курс рубля на 21 мая 2020: доллар упал ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей
СК нашёл распространителя фейка о продаже масок из китайской гумпомощи
Циклон "Амфан" нанёс Индии больший ущерб, чем коронавирус
В Москве от коронавируса вылечились уже более 40 тысяч человек