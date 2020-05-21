Новые случаи заражения коронавирусом в России на 21 мая 2020: заболели 8849 человек

За последние сутки в России зафиксировано 8849 новых случая коронавируса в 84 регионах. Новые данные на 21 мая 2020 года в четверг опубликовал оперативный штаб по предотвращению распространения COVID-19.

Всего на сегодняшний день выявлено более 317 тысяч заболевших.

- У 42% заболевших не было клинических проявлений болезни. По последним данным, зафиксировано еще 127 летальных исходов, - сообщили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

Больше всего заболевших в Москве – 2913 человек, в Московской области - 892, Санкт-Петербурге – 408, в Красноярском крае – 376, в Нижегородской области – 204, Свердловской – 174, Ростовской – 142, Ярославской – 133, Калужской – 121, Брянской – 117, Республике Дагестан – 103.

- Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 317 554 случая коронавируса в 85 регионах, за сутки полностью выздоровели 7289 человек. За весь период зафиксировано 3099 летальных исхода, выздоровели 92 681 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

В России уже проведено более 7,8 миллионов лабораторных исследований на коронавирус. На сегодняшний день тестирование проводят в 659 лабораториях, из них 107 учреждений Роспотребнадзора, 459 - при государственных больницах и 93 - при частных поликлиниках.