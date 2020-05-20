Москвичку задержали за ложную информацию о китайских масках

Сотрудники Следственного комитета при поддержке МВД России установили 38-летнюю жительницу Москвы, которая разместила в социальной сети видеоролик, содержащий не соответствующее действительности утверждение о продаже в розничных магазинах Москвы средств индивидуальной защиты, являющихся гуманитарной помощью из Китая.

Предприниматель утверждала на видео, что китайские маски должны быть распределены среди граждан бесплатно. В действительности на указанных масках стояли штампы, которые свидетельствуют о сертификации товара и сроке годности.

- При обыске по месту жительства подозреваемой обнаружены и изъяты смартфон, с которого был размещен видеоролик, а также ноутбук, используемый для администрирования социальных сетей. В процессе следственного действия она подтвердила факт размещения вышеуказанного видеоролика в социальных сетях, который впоследствии был просмотрен большим количеством пользователей, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

На допросе фигурант уголовного дела подтвердила, что удалила видеоролик когда его просмотрели более 100 000 человек.

В ближайшее время любительнице вольного переводы с китайского будет предъявлено обвинение.

Следственный комитет России предостерегает граждан от подобных действий, напоминая об уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Вчера на Сахалине за фейк о коронавирусе был осужден первый гражданин России. Он получил большой штраф за то, что распространял ложную информацию о неэффективных мерах борьбы с вирусом.

Напомним, что статья "публичное распространение заведомо ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от обстоятельств, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан", предусматривает штраф в размере 700 000 рублей и ограничение свободы до трех лет.

В настоящее время СК России расследует сразу несколько подобных дел.