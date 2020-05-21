2020-05-21T13:42:59+03:00
Экономика

Вопросы военной медицины обсудят на форуме «Армия-2020»

Крупнейшее военно-техническое мероприятие пройдет 23-29 августа 2020 года
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Форум «Армия-2020» все-таки состоится. Фото: rusarmyexpo.ruФорум «Армия-2020» все-таки состоится. Фото: rusarmyexpo.ru
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Крупнейшее военно-техническое мероприятие пройдет 23-29 августа 2020 года

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» пройдет ряд мероприятий, посвященных военной медицине. Среди тем для обсуждения: эффективность медицинских организаций Минобороны России, применение технологий искусственного интеллекта в медицине и 400 лет со дня основания военной медицины в России.

На круглом столе, посвященного работе медицинских организаций Министерства обороны РФ, участники обсудят ряд актуальных тем в области оказания качественной и доступной медицинской помощи по профилю «онкология» сотрудникам Минобороны России в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Повесткой круглого стола также предусмотрено обсуждение вопросов совершенствования системы оказания скорой медицинской помощи военнослужащим и членам их семей в Москве и Московской области с участием военно-медицинских организаций и учреждений.

На форуме «Армия-2020» пройдет дискуссия по вопросам применения новейших информационно-коммуникационных технологий для совершенствования медицинского обеспечения войск, сохранения и укрепления здоровья военнослужащих.

Внимание специалистов будет обращено на вопросы внедрения информационных систем и технологий искусственного интеллекта в проведение диагностики и лечения военнослужащих, а также на меры по совершенствованию медицинского обеспечения войск путем внедрения телемедицинских технологий.

Участники «Армии-2020» обсудят исторические аспекты существования военной медицины в России. Повестка мероприятия предполагает обсуждение истории развития отечественной военной медицины, эволюции системы управления медицинской службой российской армии и системы подготовки военно-медицинских кадров.

Опираясь на многовековой опыт отечественной школы военной медицины, участники круглого стола рассмотрят приоритетные направления работы в области организации медицинского обеспечения войск в ходе современных вооруженных конфликтов.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа 2020 года в парке «Патриот», на полигоне «Алабино» и аэродроме «Кубинка».

Подробнее обо всех мероприятиях научно-деловой программы Форума смотрите на официальном сайте www.rusarmyexpo.ru.

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