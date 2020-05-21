2020-05-21T18:32:55+03:00
Политика

Путин попросил Вениамина Кондратьева не тянуть с открытием гостиниц в Краснодарском крае

Президент поддержал желание губернатора идти на новый срок
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин во время видеоконференции с Вениамином Кондратьевым.Владимир Путин во время видеоконференции с Вениамином Кондратьевым.Фото: ТАСС
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Владимир Путин, выслушав доклад Вениамина Кондратьева о ситуации в Краснодарском крае, задал вопрос, который интересует всю страну.

- Гостиницы когда откроете?

- Если позволит эпидемиологическая ситуация, ближе к концу июня, - ответил губернатор.

- Интуичить не надо, - предостерег президент. - Надо опираться на реальную обстановку, смотреть, как ситуация будет развиваться. Вовремя, но не забегая вперед, принимать решения.

Накануне глава Татарстана Рустам Минниханов в прямом эфире попросил президента поддержать его желание идти в сентябре на перевыборы, и получил поддержку главы государства. В четверг его же путем пошел и глава Краснодарского края.

- Заканчивается пять лет, как я был назначен вами и.о. губернатора, а в сентябре жители края поддержали ваше назначение, - сказал Кондратьев. - Хотел бы вынести на ваше решение вопрос о возможности избираться на новый срок.

- Решать будут жители Краснодарского края на выборах, а что касается меня, то я, безусловно, вашу кандидатуру поддержу, - ответил Путин. - Набранные темпы дают все основания для того, чтобы оценить вашу работу как минимум удовлетворительно.

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Если, конечно, позволит эпидемиологическая ситуация (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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