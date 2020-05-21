C начала мая из-за границы вывозными рейсами возвращено 8687 россиян

«КП» неоднократно писала о сложном положении соотечественников, застрявших за рубежом из-за коронавирусной блокады. Но постепенно ситуация выправляется. С 18 марта (когда в большинстве стран начали закрываться границы и отменяться авиарейсы) — на Родину вернулось более 235 тыс. жителей России.

Так, только с начала мая специальные вывозные рейсы, по данным МИД РФ, перевезли 8687 человек.

Наконец-то стали применяться комбинированные маршруты, когда один самолёт забирает людей сразу из нескольких близко расположенных регионов, что, конечно, удобнее логистически. Например, 20 мая борт «Уральских авиалиний» забрал 35 человек из Валетты (Мальта), потом 145 из Ларнаки (Кипр) — и прилетел в Москву.

Или похожий вариант, но уже с промежуточными посадками в разных городах России: 18 мая спецрейс вывез из Таиланда почти 400 человек, высадив их во Владивостоке, потом Новосибирске и Москве.

Некоторыми из таких рейсов (например, сутки назад из Непала) вместе с россиянами возвращаются и жители сопредельных государств — Белоруссии, Казахстана, Украины.

Подробная информация о новых вывозных рейсах публикуется на страницах посольств РФ в соответствующих странах. Как и ранее, подать заявку на включение в списки можно через сайт Госуслуг.