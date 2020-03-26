Русские, застрявшие в карантине на Гоа: Индусам внушают, что коронавирус — из-за белых, туристов побивают камнями и выгоняют из отелей

Опасаясь «чумы 2020 года», Индия закрыла внешние и внутренние граница и ввела 21-дневный карантин. Не работает большинство магазинов и общественный транспорт, людям велено сидеть по домам (порядка миллиона жителей страны вообще не имеют крыши над головой, но не будем развивать это логическое противоречие).

В тяжёлой ситуации очутились российские курортники — например, только на Гоа застряли свыше двух тысяч наших соотечественников. И если из Дели их худо-бедно вывозят, то из удалённых от столицы штатов — авиарейсов нет (о чём ниже).

История Наили Гусакова и Владимира Самылова такая же, как у многих. В середине прошлого года купили турпутевку. 20 февраля прилетели на Гоа. Обратно — 29 марта. Должны были.

— 13 марта нам позвонил туроператор: из-за карантина рейсы отменены. Берем другие билеты — на авиалинии Казахстана с пересадкой. Их тоже отменяют. Была последняя надежда — рейс Аэрофлота из Дели 30 марта. Из других городов вылеты давно отменили — осталась только столица. Но туда ещё надо попасть. А как, ведь общественный транспорт не ходит, а на такси 1500 км до Дели не доедешь, — рассказали «КП» россияне.

Сейчас выживают, как могут. Даже в океане не поплаваешь — с пляжа прогоняют. Магазины закрыты, местным обещают начать выдавать пайки. А не местным? Аборигены, ещё вчера готовые чуть не на руках носить источник своего заработка, — туристов — теперь смотрят косо.

Наиля Гусакова.Фото: Личный архив

— Простым индийцам внушают, будто коронавирус завезли европейцы (действительно, в последние недели центр эпидемии переместился из Китая в Италию и Испанию — ред.). Во многих местах иностранцев забрасывают камнями, выгоняют из отелей. У нас, к счастью, все хорошо. Вчера нам продали плошку риса, сегодня, правда, не продают. Зато мы запаслись питьевой водой на несколько дней, — говорит Наиля.

Как последнюю надежду, застрявшие в Индии россияне создали онлайн-петицию с просьбой забрать их, которая за пару часов набрала три тысячи подписей.

МИД РФ был бы рад помочь соотечественникам, консульские службы с ними на связи, но эвакуационные авиарейсы, как мы уже писали, проводятся только из столицы. А как вызволить людей из курортных мест наподобие Гоа, когда границы между штатами перекрыты? Разве что Москва и Дели официально договорятся на уровне правительств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768055" frameborder="0"></iframe> Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан

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