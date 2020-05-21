Размахивала ножом над головой 4-летнего ребенка: против матери завели уголовное дело

Председатель СК России поручил руководителям региональных подразделений докладывать ему лично о всех обстоятельствах произошедших событий, которые получили резонанс в средствах массовой информации. А также предоставлять необходимые сведения для награждения граждан, которые совершили самоотверженные поступки направленные на спасение жизни.

Александр Бастрыкин также дал указание подчиненным доложить еще о ряде происшествий, озвученных СМИ, к выяснению обстоятельств которых уже подключились территориальные следственные органы.

Так, сегодня в эфире одного из федеральных каналов обсуждалась история из Московской области: на днях в сеть Интернет попало видео, где зафиксировано, как женщина, размахивая ножом над головой собственного 4-летнего ребенка, угрожала своему супругу убийством. Похоже, что это типичный случай "семейного насилия", от которого нас решили спасать различные НКО. Только наоборот.

- В настоящее время ребенок из семьи изъят, по факту истязания ребенка ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 117 УК РФ, также в отношении матери ребенка органами МВД возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ. Следственными органами СК России по Московской области направлено письмо прокурору с ходатайством о передаче материалов дела в свое производство, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Ход расследования этого дела взят на контроль в центральном аппарате СК России.