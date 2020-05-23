На Алтае «бэби-бум» у краснокнижных горных баранов аргали

В горах Алтая начался окот краснокнижных горных баранов аргали. Эксперты ожидают большого приплода аргалят в Нацпарке «Сайлюгемский», в котором обитает самая крупная группировка этих парнокопытных в России.

Ученые отмечают, что в прошлом году период спаривания у аргали затянулся до декабря, что нехарактерно для этих животных. Причина - в теплой погоде, поэтому гон алтайских баранов начался только в октябре.

Спустя шесть месяцев беременности на свет начали появляться маленькие аргали. Как отмечает пресс-служба нацпарка, период окота проходит благополучно, отмечает Сейчас в России обитает около пяти тысяч особей этих красивых животных. Основная часть живет на Алтае — это около 1300 особей.

Аргали — самый крупный архар планеты, известный своими массивными, закрученными в спираль рогами, которые венчают головы самцов и могут составлять до 13% всей массы тела животного. Главной угрозой для вида на сегодня остается браконьерство ради трофея. Также негативными факторами, влияющими на популяцию аргали, являются сильные снегопады и суровые зимы, приводящие к массовой гибели молодняка, а также вытеснение животных из их постоянных мест обитания путём выпаса домашнего скота.