2020-05-21T23:12:16+03:00
Спорт

Вольфсбург-Боруссия Дортмунд 23 мая 2020: прогноз на матч 27 тура Бундеслиги по футболу

Прогноз на поединок 27 тура чемпионата Германии по футболу. Встреча пройдет 23 мая на стадионе "Фольксваген-Арена"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Боруссия" будет играть против "Вольфсбурга"."Боруссия" будет играть против "Вольфсбурга".Фото: REUTERS
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К поединку в Вольфсбурге дортмундская "Боруссия" подойдет без ключевых игроков центра поля. Ройс, Джан и Витцель будут зрителями поединка. Но прошлая игра показала, что в клубе могут находить замены лидерам без проблем - "Шальке" дома разгромили со счетом 4:0. "Вольфсбург" на фоне дортмундцев выглядит более скромно. Ибо "Аугсбург" хоть и в добавленное время, но все же был бит. Команда изо всех сил сражается за место в Лиге Чемпионов на будущий сезон.

Букмекеры отдают предпочтение гостям с не совсем уж большим перевесом по коэффициентам. Команда Люсьена Фавра должна добиться выездной победы, благо что и в первом круге 2 ноября 2019 года на своем поле "Боруссия" обыграла "волков" со счетом 3:0.

Тем более для Дортмунда важный момент - гонка за "Баварией", у которой в нынешнем туре более скромный соперник. Ибо ведь через несколько дней предстоит один из главных матчей сезона - дома у Дортмунда пройден очередной "дер классикер" против "Баварии".

Прогноз на матч Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 23 мая 2020: победа Боруссии с разницей в один мяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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