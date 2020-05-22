Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 22 мая 2020: инфицированы 2988 человек

За последние сутки в Москве зафиксировано 2988 новых случаев заражения коронавирусом. Данные на 22 мая 2020 года опубликовал оперативный штаб по предотвращению распространения COVID-19.

Всего число заболевших за сутки в России увеличилось на 8894 в 84 регионах.

- Число заболевших в Москве 2988, в Московской области – 824 человека, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

От коронавируса в Москве за последние сутки вылечилось еще 2900 человек.

В Москве зафиксировано 2988 новых зараженных

- За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 2900 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 43582, - сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил первый этап смягчения режима ограничений. По его словам, ограничения были не напрасными.

- Нам удалось избежать наиболее худших сценариев развития пандемии. Количество выявляемых случаев заражения начало снижаться. После выздоровления из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки, - рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Цифры

Как меняется число заболевших от коронавируса в Москве (данные Оперативного штаба):

18 мая – 146 062,

19 мая – 149 607,

20 мая – 152 306,

21 мая – 155 219,

22 мая – 158 207.